Rumbo al Oscar: El premio más codiciado de los realizadores

Rienzi Pared Pérez

Santo Domingo, RD

Una de las premiaciones más reconocida y famosas en la industria cinematográfica lo es, sin dudas, el pequeño hombrecito completamente desnudo, chapado en oro de unos 34 centímetros de estatura y un peso aproximado de 8 libras en el cual todo participante en dicha industria anhela fervientemente obtener uno.

Y es que al recibir una premiación de esta categoría, inmediatamente se abrirán las puertas para nuevos contratos e inversiones que representarán grandes ganancias económicas y la fama, pero hay veces que la suerte no le acompaña siempre; ya que algunos caen en el olvido al obtener uno, mientras que otros al no ser nunca premiados han cosechados éxitos rotundo.

Pues bien, toda esta historia comenzó en la década de los años veinte del siglo pasado cuando la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas con sus siglas en inglés (A.M.P.A.S.) concebida originalmente por Louis B. Mayer quien era el presidente de la Metro-Goldwyn-Mayer, quiso diseñar una institución para mejorar la imagen de la industria y el de reconocer a los actores, técnicos y películas producidas por los Estudios, como una forma de dimensionar y reconocer a los talentos de dicha industria.

El diseño de la estatuilla estuvo a cargo de uno de los directores de arte de la MGM, el señor Cedric Gibbons quien era el esposo de la actriz mexicana Dolores del Río. Esta última le busca a un compatriota suyo que sirva de modelo para la famosa estatuilla, y ella le presenta a Emilio-El Indio-Fernández quien de manera escéptica acepta posar desnudo ante el diseñador. Más adelante, este Emilio Fernández logró destacarse en México como un gran director de la época de oro del cine mexicano.

Al principio, este premio no tenía nombre, simplemente se conocía como Premio de la Academia. Sin embargo, se han barajado varias versiones; pero la que más se ha acercado al nombre fue en el año de 1931, cuando la secretaria ejecutiva de la Academia, Margaret Herrick, vio por primera vez el premio e hizo una referencia con su ´tío ”scarª. El columnista Sidney Skolsky, quien estuvo presente cuando Margaret Herrick nombró la estatuilla, adoptó el nombre en uno de sus artículos el cual rezaba: ´los empleados han nombrado afectuosamente su famosa estatuilla como ”scar”. A partir de aquí, ha quedado registrado con este famoso nombre.

La primera ceremonia fue presentada el 16 de mayo del 1929 en el “Hotel Hollywood Roosevelt” en la ciudad de Los Angeles, y desde entonces, el mismo fue adquiriendo dimensión y fama a todo aquel que logre conquistar una estatuilla. El primer actor en ser premiado lo fue el suizo Emil Janning por el trabajo de “The Last Command” y la primera actriz en ganarlo lo fue Janet Gaynor.

A partir del 1950, por una condición legal, ningún ganador de la estatuilla puede venderla o subastarla sin antes haberla ofrecido a la Academia por el monto de un dólar. Si el ganador no acepta esta condición, la Academia se quedará con la estatuilla. Las estatuillas que estaban en poder antes de esta fecha, algunas fueron vendidas o subastadas como la ganada por Orson Welles como Mejor Guion Original por su película “Citizen Kane”. Esta estatuilla fue subastada en el año 2011.

El mes próximo (domingo 9 de febrero) se celebrará la 92 entrega de los premios en la ciudad de Los Angeles y vamos a destacar algunas de las películas que han sido premiadas durante ese largo proceso.

Curiosidades

1)La primera película en recibir el galardón como Mejor Película fue “Wings” del año 1928. Esta fue la única película “muda” en ser premiada con este galardón hasta que en el año 2011 se repite la historia con la película “The Artist”.

2)La película más premiada ha sido “Ben Hur” (1959) con 11 estatuillas, hasta que fue igualada por “Titanic” (1997) y “El señor de los anillos: El retorno del Rey” (2003).

3)Películas que han ganado los cinco premios más importantes que son: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor, Mejor Actriz y Mejor Guion.

a)“Sucedió una noche” (1934) con Clark Gable y Claudette Colbert.

b)“Atrapado y sin salida” (1975) con Jack Nicholson.

c)“El silencio de los Inocentes” (1991) con Anthony Hopkins y Jodie Foster.

4)Películas que fueron grandes nominadas y NO ganaron ninguna estatuillas. Los grandes fracasos.

Con 11 Nominaciones y no ganaron.

a)“The Turning Point” (1977) b) “El color Púrpura” (1985)

Con 10 Nominaciones y no ganaron.

a)“Gangs of New York” (2002) b) “True Grit” (2010); c) “American Hustle” (2013)

Con 9 Nominaciones y no ganaron.

a)“La loba” (1941) b) “Peyton Place” (1957)

Con 8 Nominaciones y no ganaron.

a)“Quo Vadis?” (1951)

b) “Historia de una monja” (1959); c) “The Sand Pebbles” (1966); d) “El hombre elefante” (1980); e) “Ragtime (1981); f) “Lo que queda del día” (1993).

NOVEDAD

Mejor Película. En los últimos años se han incluido entre las nominadas a Mejor Película, cintas habladas en Lengua No Inglesa, como “Roma” (2019) y “Parásito” (2020).

Numeral. En los últimos años la Academia ha mantenido su iniciativa de nominar más de cinco películas para elegir entre ellas la mejor producida en el año. La tendencia es reconocer el talento de obras com poca incidencia en taquilla.