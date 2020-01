Joven actriz desestima querella contra El Cata por violencia de género

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo

La joven actriz que se querelló en contra del merenguero El Cata por violencia de género desestimó el caso y hasta se apareció en la Fiscalía preguntando ¿por qué fue apresado?, esta semana, si ella ya había desistido de eso.

Scarlet Almánzar aseguró que no se encuentra amenazada por el artista y negó que llegara a un acuerdo económico con él.

"Yo ya desistí totalmente de este caso", expresó Almánzar, de 27 años, en declaraciones a CDN, canal 37.

La joven se presentó sin su abogado a la Fiscalía, argumentando que "no lo necesito, no corro ningún peligro con esta persona".

Almánzar sostuvo que desde el día 7 de enero desistí de este proceso y al preguntarse ¿por qué está preso?, ella misma se respondió que "no tengo ni la menor idea".

Tras insistir a la reportera de CDN que "no tengo ya nada en contra de él", manifestó que su desestimación la hizo por escrito ante abogados y fiscales.

"No tengo ningun problema con esa persona, por eso lo hice escrito... No, no hubo ningun problema. Ya todo está claro", afirmó.

La actriz admitió que "hubo un pequeño inconveniente" que calificó como "cosa de pareja" que "se resolvió exactamente como cosa de pareja".

Edward Edwin Bello Pou, nombre de pila del cantante, fue apresado el miércoles y sometido por las autoridades a diferentes pruebas psicológicas para determinar si presenta perfil de agresor.

El Cata fue detenido el miércoles alrededor de las 12:30 de la tarde en la calle Juan Pablo Pina, del sector Villa Consuelo, en el Distrito Nacional, por miembros de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia de Género.

La Policía atendió a una decisión del tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional que emitió la orden de arresto número 0221, de fecha 2 de diciembre del 2019, por supuesta agresión verbal y física contra una expareja que se querelló en su contra.

Según un comunicado de la Policía, el merenguero se disponía a ensayar en un estudio de grabación ubicado en el sector de Villa Consuelo, donde fue localizado y detenido por los agentes.

Aunque en diciembre, el intérprete de “Ella es loca con su tigre” había dicho a CDN que no sabía de esta acusación, fue detenido y llevado al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.