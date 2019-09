Ellie Goulding: todos los detalles sobre el vestido que lució en su boda

Europa Press

El pasado sábado, 31 de agosto, Ellie Goulding contrajo matrimonio con Caspar Jopling en la emblemática Catedral de York, en el norte de Inglaterra. Tras cinco años comprometidos, la pareja finalmente dio el paso y pasó por el altar por todo lo alto, como las grandes familias de la realeza del país.

La ceremonia estuvo cargada de sorpresas y celebridades, como Katy Perry, Orlando Bloom, Sienna Miller y las princesas Eugenia y Beatriz de York. Pero, el elemento más llamativo y espectacular de la boda fue el vestido que la cantante decidió llevar en tan señalada ocasión.

La pieza ha sido diseñada por la marca Chloé en exclusiva para Ellie Goulding, hecha especialmente por la diseñadora Natacha Ramsay-Levi. La propia marca ha publicado un post en Instagram donde mencionan algunos de los detalles de tan llamativo vestido. Según Chloé, la pieza está hecha con doble crepé de seda y bordado a mano, dibujando con cuentas de vidrio la Rosa Blanca de York, símbolo de la ciudad donde ha contraído matrimonio la pareja.

El vestido, de manga larga y escote alto, cuenta además con una enagua bajo la falda, hecha con seda de radizimir. La pieza está rematada con una larga cola de casi dos metros. Para realizarlo han sido necesarias 640 horas de trabajo, ya que está hecho a mano en su totalidad.

Además, Ellie completó su atuendo con un velo de seda decorado con un pespunte de organza, bordado con las iniciales de los novios. Esta pieza tiene un trabajo de 591 horas en total, por lo que el cómtuto total de horas trabajadas para realizar el vestido han sido más de 1200.

UN VESTIDO BASADO EN LA ÉPOCA VICTORIANA

En una declaración reciente, la diseñadora Natacha Ramsay-Levi ha explicado que la intérprete estaba 'muy involucrada' en el diseño de su vestido. Ambas trabajaron en la pieza basándose en un collage de imágenes de la época victoriana: "Su punto de vista es tan creativo que hizo que el proceso fuera fluido e inspirador, y creo que el resultado final realmente refleja su estilo personal", explicó la diseñadora.

Goulding también quiso hablar en otra entrevista de su maravilloso vestido de novia: "Natacha trabajó junto a mí para diseñar algo clásico y atemporal, pero con todo el espíritu de Chloé. Ella es una diseñadora muy talentosa y he admirado su trabajo desde el primer día", explica, refiriéndose después a la primera vez que se pronó el vestido: "Nunca me había sentido tan especial como en el momento en que me probé el vestido por primera vez durante la prueba en París. Fue absolutamente impresionante ver la artesanía y la atención al detalle", finaliza la artista.