El universo de Disney se llena de nuevos personajes y películas originales

Javier Romualdo

EFE

Anaheim (EE.UU.)

Después de una temporada marcada por nuevas versiones de sus mayores clásicos, Disney presentó este sábado un arsenal de propuestas para los próximos años que incluyen a una flamante heroína, dos películas de animación bajo la marca Pixar y tres cintas de Marvel.

Sobre el escenario de la convención D23, que concentra estos días en California (EE.UU.) a miles de fanáticos del gigante del entretenimiento, Disney adelantó gran parte de sus proyectos en marcha, tanto los que llegarán a las pantallas este mismo otoño como los que podrán disfrutarse en el año 2022.



El combinado por el que ha apostado la compañía concentra nuevas entregas de sus franquicias más populares junto a varias cintas basadas en ideas completamente desconocidas por el público hasta la fecha.



En primer lugar, el final de la exitosa saga "Star Wars", que se estrenará el 20 de diciembre, ocupó un lugar privilegiado en la presentación de la temporada ya que se avanzaron tanto su póster definitivo como nuevas escenas que harán de aperitivo ante uno de los estrenos más esperados del año.



"Star Wars - Episode IX: The Rise Of Skywalker", dirigida por J.J. Abrams, pondrá estas navidades punto y final a la saga galáctica original, iniciada en 1977 por el cineasta George Lucas.



Unos meses antes llegarán las segundas entregas de dos de las películas recientes más populares de Disney.



"Maleficent: Mistress of Evil” continuará a partir del 18 de octubre las aventuras de la cinta original de 2014, protagonizada también por Angelina Jolie y Elle Fanning.



Mientras que "Frozen II" llegará a los cines el 22 de noviembre y descubrirá parte del pasado de las protagonistas Elsa y Anna, así como presentará a su madre, desconocida hasta ahora y cuya voz será la de Evan Rachel Wood.



Una vez terminado el año actual y completados los estrenos de sus franquicias conocidas, llegarán dos nuevas películas con tramas completamente originales bajo la marca de animación Pixar.



El 6 de marzo de 2020 será el turno de "Onward", una historia de fantasía que transcurrirá en un mundo urbano -muy similar a la ciudad de Los Ángeles (EE.UU.)- habitado por los unicornios, gnomos, sirenas y elfos que viven en armonía.



Sus protagonistas, dos hermanos adolescentes con la voz de Tom Holland y Chris Pratt, tendrán que descubrir si la magia, que ha desaparecido de su universo, sigue existiendo. Todo a partir de una extraordinaria misión.



Por otro lado, una alegre cinta llamada “Soul" unirá en la misma historia los dos significados en inglés de esa palabra: El género de música y el "alma" de los seres humanos.



"¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen tu pasión, tus sueños y tus intereses? ¿Qué es lo que hace que tú seas... tú?", es la premisa del nuevo filme de animación en el que un músico de Nuevo York viajará por accidente hasta el lugar donde se educan las almas de los seres humanos, imaginados por Pixar como simpáticos personajes en miniatura.



“Soul" llegará 19 de junio de 2020 a los cines con una factura alegre y singular que promete deleitar a los aficionados a la animación más creativa.



Junto a estas dos cintas de animación se unirá en 2020 "Raya and the Last Dragon", que introducirá a la nueva heroína Raya, y otra película original de Disney: “Jungle Cruise”, esta última con actores reales.



En "Jungle Cruise", el actor Dwayne Johnson y la intérprete Emily Blunt compartirán pantalla en una aventura de exploración por la que viajarán desde Londres hasta la Amazonia y que los espectadores descubrirán el 24 de julio de 2020.



Por su parte, la división Marvel desveló detalles de tres de sus futuros proyectos.



"The Eternals", basada en el grupo de superhéroes del cómic homónimo publicado en 1976, contará con un reparto coral encabezado por Angelina Jolie y el reciente fichaje de Kit Harington, quien se suma a la factoría de cómics tras el final de "Game Of Thrones"



Además, el director de los estudios Marvel, Kevin Feige, avanzó el trailer de "Black Widow", en cines desde Mayo de 2020, y confirmó que habrá segunda parte de "Black Panther", aunque esta cinta no llegará hasta bien entrado el 2022.



Lejano también será el estreno de "Cruella", basada en el popular personaje de "The Hundred and One Dalmatians", y que protagonizada Emma Stone y Emma Thompson se lanzará en 2021.