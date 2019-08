Figuras locales reaccionan a la salida de “Divertido con Jochy” de Telemicro

View this post on Instagram

Por qué la importancia de los programas y el talento local ? Es cierto que la TV ?? es un negocio y que todos buscamos ganar pero también es el medio que nos permite mantener nuestra identidad como dominicanos. tenemos que buscar una solución en conjunto canales, productores, talentos, agencias, marcas, el gobierno para que podamos mantener los buenos programas y talentos y saben por qué ? Por nuestra cultura, por lo que somos como dominicanos ????los enlatados que aclaro para nada son malos al contrario enriquecen la parrilla de los canales pero tiene que ser equilibrado y que se pueda combinar perfectamente buenas producciones locales con los de fuera, siendo justos @colorvisionc9 es ejemplo de ese equilibrio por qué nuestros programas y nuestras figuras son las que mantienen viva, lo que somos como dominicanos que ninguna novela, programa, serie o película enlatada nos dará, Ojo no me refiero a la famosa cuota por ser dominicano no, no, me refiero al que se gane esa oportunidad de estar en los medios con propuestas creativas bien producidas para que así sea ese buen negocio qué todos querremos, hoy competimos con muchas cosas, redes, YouTube, nextflit y tantas otras plataformas y que bueno por qué nos obligan a reinventarnos y ser más creativos por qué el mundo y la industria cambió. Ya no es tiempo de buscar culpables es tiempo de buscar soluciónes para nuestra industria de la Tv ?? y a ti Querido @jochysantos y todo tu equipo hace ya 3 años me vi en tus zapatos teniendo mi proyecto el escándalo del 13 en el aire un día llegue al canal y resulta que ese día ya el canal estaba cerrado y claramente no es tu caso por qué lo tuyo fue consensuado. wao el mundo se me vino encima sin saber yo que Dios me estaba quitando una cosa para darme algo mejor ,y aquí estoy en el proyecto que más felicidad y satisfacción me ha dado, y me permitió reinventarme ??me gusta de noche. Con esto te digo querido amigo que lo mejor está por venir, tu que tanto nos has dado , es el momento de reinventarse, eres parte de la cultura Dominicana y eso jamás debemos perderlo, es el momento de volver como el ave fénix, Yo creo en la Tv ?? de calidad. Trabajemos todos juntos??