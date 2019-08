Santiago Matías: “Todo el que me conoce sabe que mi crecimiento personal, económico y profesional ha sido por escalones”

Floranyi Jaquez

Santo Domingo, RD

En las redes sociales muchos se extrañaron de que el productor artístico Santiago Matías "Alofoke" no se había referido al tema de los diferentes allanamientos y clausuras de varios centros de diversión de Santo Domingo, vinculados a César Peralta conocido como “El Abusador” y pusieron en tela de juicio su integridad y el origen su dinero.

En su programa “Alofoke radio show”, el influencer se refirió al tema y dijo que le entristece que las personas duden de su patrimonio económico porque su crecimiento ha sido paso a paso

“Me entristece porque todo el que me conoce sabe que mi crecimiento personal, económico y profesional ha sido por escalones, paso por paso”, explicó Matías

Con relación a su arresto en el 2010 dijo que tiene una ficha en su historial de la que sigue sufriendo las consecuencias, por esa razón no puede poner a su nombre los vehículos exóticos que tiene porque le niegan los seguros.

Expresó que el carro que tiene está a nombre de su madre y reveló que nunca ha comprado nada al contado: “Para que sepan, mis bienes raíces, mis vehículos son préstamos con los bancos”.

Relató su historia de cómo comenzó en los medios de comunicación y dijo que después de ser doble voz del artista urbano Vakeró inició su página web “Alofokemusic.com” con el dinero prestado de un amigo.

“Siempre tuve la visión de una página informativa que le diera seguimiento a los artista”, contó Alofoke.

Después de un tiempo pasó a la radio para luego empezar a llevar sus programas a YouTube.

“Yo no le voy a fallar a mi mamá buscándome un problema por dinero, yo no le voy a buscar un problema a mi hijo ni a mi familia, de mi depende más de 50 personas… No tengo bienes a nombre de nadie ni nada por el estilo”, agregó.