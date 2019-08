Miss Haití de origen dominicano: "… No veo por qué no debería asumir el hecho de ser el fruto de una gran mezcla"

Carolina Pichardo

Santo Domingo, RD

Modelo profesional, bailarina folclórica y licenciada en Derecho Civil y Desarrollo Internacional: así es la vida de la joven Miss Haití Universo, Gabriela Clesca Vallejo, quien también tiene orígenes dominicanos.

En una entrevista para la revista Ticket del periódico “Le Nouvelliste”, la beldad haitiana reveló que su madre es dominicana y su padre es haitiano- congolés, y que nació en la República de Haití.

"Nací en Haití y viví allí hasta los 15 años… No veo por qué no debería asumir el hecho de ser el fruto de una gran mezcla ", manifestó la joven que dice que este atributo la hace especial.

Tiene una sensibilización particular por las mujeres. En la pregunta final del concurso realizada el pasado mes de julio dijo que se debe fortalecer la educación sexual de las féminas para elegir o no dar vida, a propósito de la pregunta hipotética del abandono de bebés en las vías públicas.

En la actualidad forma parte de las firmas MAVEN Models y MP Management.

“Les animo a seguir soñando. Podría haber estado en otro lugar pero decidí estar aquí. No dejes que los problemas te molesten. No permitas que otros tengan el poder de hacerte creer que no puedes realizar tus proyectos”, dijo para el periódico “Le Nouvelliste”.

También comentó que tras su coronación fue juzgada en múltiples ocasiones por “no ser lo suficientemente haitiana”, debido a sus orígenes dominicanos y congolés.

“La verdadera belleza no tiene ver con el físico, ni con los colores de la piel, ni la textura del cabello. La verdadera belleza viene del corazón y del alma, y muestra tu verdadera confianza y fuerza”, dijo.