El Pachá le ofrece una hora dentro de su programa a Jochy Santos

Floranyi Jaquez

Santo Domingo, RD

El animador Frederick Martinez "El Pachá" le ofreció a su colega Jochy Santos una hora en su programa sabatino “Pégate y gana", que se transmite por Color Visión, canal 9.

“Jochy Santos, tu legado, tu trabajo histórico por más de 30 años, donde a mí no me quieren yo no estoy. Yo estoy dispuesto a darte una hora en ‘Pégate y gana´ los sábados para ayudarte. Tenemos que ser solidarios”, dijo El Pachá en un video colgado en la cuenta de Instagram de su programa.

Luego de que Telemicro decidió cambiar el programa dominical “Divertido con Jochy” a un horario nocturno, se han presentado complicaciones para que el espacio salga al aire.

Este domingo 18 de agosto el espacio televisivo, que en un principio se transmitiría de 10:30 a 12:00 de la medianoche, no salió al aire. La producción publicó un mensaje que decía: “Por razones técnicas no saldremos al aire la noche de hoy”.

Debido a las irregularidades que ha tenido desde el pasado 4 de agosto, que fue cuando se transmitió por primera vez “Divertido con Jochy” en horario nocturno, muchos piensan que Santos está teniendo problemas con su casa televisora.

“Muchas veces los dueños de canales cuando no se factura y no se tiene rating, tienen todo el derecho a tomar sus propias decisiones, pero yo quiero darte la mano en este momento tan difícil que estás viviendo. Jocheta, ven para acá que te voy a dar de 3:00 a 4:00 de la tarde para que hagas algo bonito y sigas hacia adelante porque yo creo que todavía tu puedes dar más”, continuó diciendo El Pachá en el video.

Se recuerda que el director de programación del grupo Telemicro, Leonardo Villalobos, dijo en una entrevista al periodista José Peguero que Divertido con Jochy empezaba "al terminar la película" que se transmiten en la noche todos los domingos.