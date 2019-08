La hija de Bruce Lee manda callar a Tarantino: "Podría cerrar la boca"

Europa Press

Madrid

La hija de Bruce Lee ha reprendido a Tarantino con un nuevo rapapolvo por sus últimas declaraciones. Y es que después de que el director afirmara que su padre era "un tipo arrogante" para justificar su versión del personaje en su película Érase una vez... en Hollywood, Shannon Lee ha respondido con dureza: "Podría cerrar la boca".

Preguntada por Variety sobre la polémica, la hija del maestro de las artes marciales contestó que "sería verdaderamente amable" que Tarantino dejara el tema.

"También podría disculparse, o decir, 'En realidad no sé cómo era Bruce Lee, lo escribí así para mi película, pero esta versión no tiene por qué corresponderse con la realidad'", dijo en relación al personaje de Érase una vez... en Hollywood encarnado por Mike Moh.

"Una de las cosas que más me molesta de su respuesta es que quiere seguir adelante con esto como un hecho al mismo tiempo que quiere justificar que es un personaje ficticio", explicó Lee. "Puede retratar a Bruce Lee de la manera que quiera, y así lo ha hecho".

"Pero lo que no tiene sentido es que diga 'Bueno, así es como era, pero es una película de ficción, así que no os preocupéis demasiado por ello'", sentenció la hija del actor, visiblemente molesta con la respuesta del director a las voces críticas contra su novena película.

EL POLÉMICO RETRATO DE BRUCE LEE

Shannon Lee ya criticó el retrato que Tarantino realiza sobre su padre, afirmando que se le había representado como "un capullo arrogante". "No tenían por qué tratarle de la misma manera que Hollywood lo trató cuando estaba vivo [...] Solo quiero que la gente sepa quién fue en verdad Bruce Lee, como persona", explicó.

Al paso de estas declaraciones salió Tarantino, que defendió su versión del actor. "No he inventado la forma en la que hablaba. Si la gente dice 'Bueno, él nunca dijo que podía con Muhammad Ali', pues bien, lo dijo", explicó. "No sólo lo dijo, sino que su mujer, Linda Lee, lo describió así en la primera biografía que leí", sentenció el director en una rueda de prensa de su novena película en Moscú.

Érase una vez... en Hollywood, el sentido homenaje de Tarantino al Hollywood más contracultural, ha desatado más polémica de la esperada. La novena cinta del director, su penúltima película según sigue afirmando el realizador, ya está en cines, con Brad Pitt, Margot Robbie y Leonardo DiCaprio a la cabeza.