"Home Alone" y "Night at the Museum" tendrán nuevas versiones en Disney+

EFE

Los Ángeles (EE.UU.)

Disney anunció este martes que Disney+, su nuevo servicio de "streaming" (emisión en línea), contará con nuevas versiones de películas como "Home Alone" (1990), "Night at the Museum" (2006), "Cheaper by the Dozen" (2003) o "Diary of the Wimpy Kid" (2010).

El consejero delegado de Disney, Bob Iger, desveló hoy estos planes del gigante del entretenimiento en la llamada con inversores posterior a la presentación de resultados de la compañía, que en los nueve primeros meses del año fiscal 2019 ganó 10,000 millones de dólares, un 2,68 % menos interanual.

Estas cuatro películas formaban parte del catálogo de 21st Century Fox, la división de entretenimiento de Fox que Disney adquirió este año.

Iger no dio, por el momento, más detalles acerca de si estos "remakes" serán películas o series en su nueva plataforma digital.

"Home Alone", una de las comedias infantiles más populares de los años 90, lanzó la carrera del actor Macaulay Culkin, quien también protagonizó con sus trastadas y aventuras la secuela "Home Alone 2: Lost in New York" (1992).

"Home Alone" tuvo tres películas más que ya no contaron con Culkin como estrella.

Por su parte, Ben Stiller fue el actor principal de "Night at the Museum", una película de fantasía en la que un vigilante de seguridad se veía inmerso en un museo en el que las figuras y objetos expuestos cobraban vida por la noche.

Shawn Levy, que dirigió el filme original, también tomó las riendas de las dos secuelas, de nuevo con Stiller como protagonista: "Night at the Museum: Battle of the Smithsonian" (2009) y "Night at the Museum: Secret of the Tomb" (2014).

Levy fue asimismo el realizador de "Cheaper by the Dozen", "remake" de una comedia de los años 50 que, en esta ocasión, presentó a Steve Martin como el patriarca de una alocada familia numerosa.

El éxito de esta cinta dio pie a una secuela dos años después, "Cheaper by the Dozen 2", con el mismo reparto.

Por último, "Diary of a Wimpy Kid", basada en los libros infantiles de Jeffrey Kinney, se centraba en las aventuras y desventuras de un adolescente que interpretó Zachary Gordon.