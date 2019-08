Lana Del Rey comparte Looking for America, una nueva canción en respuesta a los tiroteos masivos en EE.UU.

EP

Madrid

Lana Del Rey ha publicado una nueva canción titulada Looking for America. Se trata de una colaboración con Jack Antonoff escrita como respuesta a los recientes dos tiroteos masivos en Texas y Ohio que han acabado con la vida de una treintena de personas.

"Sé que no soy una política y no estoy intentándolo, así que perdonadme por tener una opinión", ha escrito la neoyorkina en Instagram, añadiendo: "Pero a la luz de todos los tiroteos masivos y consecutivos en los últimos días, que realmente me afectaron a nivel celular, solo quería publicar este vídeo que nuestra ingeniera Laura tomó hace 20 minutos".

Looking for America es una composición inspirada por la tragedia de estos tiroteos y que Lana Del Rey ha querido compartir con rapidez por pura necesidad. En ella, la artista canta: "One without the guns, the flag can freely fly/ No bombs in the sky, only fireworks and you and I".

Esta nueva composición no formará parte de su esperado nuevo álbum, Norman Fuckin Rockwell!, que llegará a las tiendas el 30 de agosto.