Santiago Matías insta a los jóvenes a irse de RD y anuncia retirará su candidatura

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo

Indignado por cómo el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, el vicealmirante Feliz Alburquerque Comprés, se refirió al caso de una peluquería en Villa Vásquez, provincia de Montecristi, en donde a través de un video se observa que le colocan drogas en el establecimiento en el que trabajan varios jóvenes, el influencer Santiago Matías ha explotado en las redes sociales.

En ese sentido, dejó claro que la juventud ni los pobres en este país tienen esperanza. Por eso que mañana anunciará su retiro como precandidato a diputado, por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y denunció que él también podría ser objeto de una trampa y colocarle drogas en su carro, su casa o en la emisora.

Si algo ha caracterizado al joven empresario de música urbana y medios digitales, es que habla sin miedo y ha sido la voz de muchos jóvenes de los barrios y pueblos del interior. Esta vez su indignación la dejó saber a través de su cuenta de Instagram, luego de observar cómo el presidente de la DNCD se refirió al caso ante la prensa.

“Escuchen lo que dice el jefe de la @dncdrd Olviden este caso que no va a pasar nada, el joven que pueda largarse de este país que se vaya. Aquí nos va a llevar el diablo a todos, el pobre no tiene derecho, el jodido no tiene derecho. Esperaré tranquilo el día que me pongan pal de kilos en la emisora, en mi carro o en mi casa, nunca en una maleta en el aeropuerto porque siempre ando con maletas de mano, nunca tiro nada por abajo. Que lástima tengo de República Dominicana!! … Que pena de mi país señores!! No voy a joder con política, este lunes mandaré una carta a mi partido @pldenlinea para que me saquen de la boleta de votación de precandidato a diputado. Que se salve quien pueda en este país”

"En otra publicación escribió: Este video es la respuesta de porqué los jóvenes en RD, en especial los urbanos, no protestan como los de Puerto Rico. Te ponen drogas y te sacan de circulación porque los fiscales que tienen que velar esto son pana de los policías y hacen este tipo de mierdas juntos... Por eso es que no se protesta en RD”

Luego de su publicación Santiago también se quejó de que los artistas no se refieran a su publicación, y aseguró que se debe a sus compromisos políticos.

“Ni un solo artista ha dicho ni pio, parece solo tienen compromisos con sus bolsillos y no con esa masa pobre sin voz ni voto que los ha hecho ricos y famosos”.