Sergio Vargas será reconocido en la ONU dentro del XV Congreso Hispanoamericano de la Prensa de Nueva York

Redacción entretenimiento

Santo Domingo, RD

El cantante merenguero Sergio Vargas será objeto de un especial reconocimiento en el XV Congreso Hispanoamericano de la Prensa de Nueva York y el II Congreso Mundial de Universidades que se celebrará en esa urbe del 21 al 24 de este mes de agosto.

El artista dominicano recibirá la distinción en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), uno de los escenarios donde se desarrollará la actividad, de manos del doctor Amín Cruz, presidente del Congreso de la Prensa de Nueva York, y de otras reconocidas personalidades que participarán en la actividad.

El empresario Vidal Cedeño, representante de Sergio en Estados Unidos, ha manifestado que el reconocimiento se le hace por la exitosa trayectoria que ha desarrollado como artista y por el impacto y trascendencia de su arte, no solo en su pais, sino también entre la comunidad hispana que radica en territorio estadounindense, y en otras latitudes.

Cedeño señaló que El Negrito de Villa, como también llaman a Vargas, se ha sentido muy complacido con la distinción y sostiene que la misma está revestida de una significación especial tomándose en cuenta los importantes sectores que la conceden en una metrópoli tan exigente como Nueva York y en un escenario de tan alta dimensión, como lo es la sede de Naciones Unidas.

Además del homenaje solemne en la sede de la ONU, Sergio será distinguido en la Gala Tribute to The Best of Best, que es parte del congreso, y se desarrollará en Ricardo's by The Bridge en Queens.

El XV Congreso Hispanoamericano de la Prensa de Nueva York y el II Congreso Mundial de Universidades tiene como panelistas invitados a la doctora Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva para América Latina de la Cepal-ONU; doctor Ignacio Ramonet, catedrático de la Sorbona de París y asesor de la ONU; José Luis Corripio (Pepín), empresario y dueños de importantes medios de comunicación de República Dominicana; monseñor Ramón de la Rosa y Carpio, arzobispo emérito de Santiago, República Dominicana; el licenciado Félix Almonte, director de la Escuela de Comunicacion Social de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), entre otros reconocidos intelectuales.

Además de la sede de la ONU, se realizarán actividades en la Columbia University y el Lehman College, según el programa que se ha diseñado.