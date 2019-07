Kristen Stewart también habla con los fantasmas

AFP

Los Ángeles

La actriz Kristen Stewart reveló en una reciente entrevista con Vanity Fair que tiene una habilidad poco habitual: puede hablar con fantasmas.

Kristen, quien saltó a la fama gracias a la saga de Crespúsculo, habló a la publicación – de la que es figura en su número de septiembre, sobre su trabajo en Hollywood, en donde ha sido catalogada como una chica rebelde, del tipo de gente con la que le agrada salir y también de su forma de comunicarse con los fantasmas.

"Hablo (con fantasmas). Si estoy en un pueblo pequeño y extraño, haciendo una película, y estoy en un departamento extraño, literalmente diré: 'No, por favor, no puedo lidiar con eso. (que sea) alguien más, pero no puedo ser yo'", explicó a la publicación, en la que también posó para su portada.

En la misma entrevista, Stewart (quien retomó recientemente su romance con la modelo Stella Maxwell, habló sobre el tipo de personas con las que le gusta relacionarse.

Y aunque no habló directamente de la modelo, sí se sabe que decidieron darse una nueva oportunidad después de haber salido entre 2016 y 2018.

Después de su sonado romance con Robert Pattison, su pareja en la saga deCrepúsculo, a Kristen se le relacionó con la cantante St. Vincent (Annie Clark) y con Soko. También tuvo una relación intermitente con Alicia Cargyle, productora de efectos visuales.

unque durante mucho tiempo circularon en Hollywood historias sobre su sexualidad, fue hasta su aparición de 2017 en Saturday Night Llive que ella misma tocó el tema y se describió como una persona muy "gay", aunque tiempo después ella aclaró que es bisexual.

Como parte de la misma entrevista para Vanity Fair, Kristen se refirió al asunto de ser vista como una actriz rebelde, sobre todo por su rechazo estar en el centro de atención una vez que terminó la saga Crepúsculo.

"Creo que he superado esto, pero solía estar realmente frustrada porque, como no salté voluntariamente a estar en el centro de una cierta cantidad de atención, parecía que era una estúpida", comentó.