Rafael Solano en la memoria musical del país

Santo Domingo, RD

El arte dominicano cuenta con uno de los compositores y escritores más grandes que han existido a través del tiempo. Se trata del maestro Rafael Solano, quien fue homenajeado el pasado jueves 25 por la por Radio y Televisión Dominicana (RTVD) con el concierto “Una primavera para el mundo”.

El homenaje-concierto “Una primavera para el mundo” contó con la participación de los artistas Niní Cáffaro, Víctor Víctor, Merlis Camilo, Adalgisa Pantaleón, Carolina Solís y Otilio Castro, quienes interpretaron las canciones más icónica de Solano, quien estuvo acompañado de su familia.

“Yo me siento muy contento y me llena de satisfacción ver que este es un reconocimiento basado en mi trayectoria, mi conducta, no en una canción”, dijo Solano en agradecimiento.

Al compositor, oriundo de Puerto Plata, se le vio alegre con el reconocimiento y expresó que se sintió feliz y agradecido de ser acogido por la televisora cuando llegó a Santo Domingo.

En el especial homenaje, que se transmitió por el canal 4, Solano tuvo una participación tocando el piano e interpretó varios de sus temas.

En el emotivo homenaje estuvieron presentes el director del canal, Ramón Tejeda; Ellis Pérez, presidente del Consejo de Administración, y Eduardo Selmán, ministro de Cultura, quienes recordaron momentos memorables de la vida de Solano.

El director del canal manifestó que el evento era “una deuda por pagar que teníamos con el maestro Solano, que tanto ha dado a nuestro país con excelencia musical”.

Igualmente, Ellis Pérez hizo un recuento de diversos aspectos de la obra de Solano.

De su vida

Con una trayectoria musical de más de 50 años, de 88 años de vida, el maestro Solano ha sido un embajador que ha llevado la música dominicana por casi todo el mundo.

Sus éxitos han sido coreados por diferentes generaciones; una de las canciones más representativas es “Por amor” ganadora del primer Festival de la Canción Dominicana en la voz de Niní Cáffaro, y ha sido grabada en varios idiomas e interpretada por artistas internacionales.

Otras de sus canciones son: “Mi amor por ti”, “Confesión de amor”, “El diez de abril”, “Me cansaré de ti”, “El sonido de tu voz” y “Magia”. En el campo de la música folclórica tiene los temas, “Como Juan”, “Fandango, güira y tambora”, “Dominicanita”, entre otras.

Solano fue considerado en su pueblo natal, Puerto Plata, como un “niño prodigio”. Cuando tenía 19 años llegó a la dirección musical de La Voz Dominicana, donde dirigió la orquesta Angelita y se convirtió en el director más joven del país.

Gracias a su labor, Solano ha sido merecedor de la orden de Duarte, Sánchez y Mella otorgada por el Gobierno dominicano.

También desempeñó el cargo de Embajador y Delegado Permanente ante la UNESCO.

Televisión

En su faceta de productor de televisión realizó en Rahintel, canal 7, el programa dominical La Hora del Moro.

Escritor

En el Listín Diaro tuvo la columna Solanismo. Publicó el libro Letra y Música en el 1992. En el 2003 junto a Catana Pérez escribió “El Merengue, Música y Baile de la República Dominicana”. Esta obra obtuvo el Premio Nacional de la Feria del Libro Eduardo León Jimenes.

Cine

A sus facetas de pianista, cantante, escritor, compositor y productor, se añade el cine. En el 1988 hizo la musicalización para la película dominicana “Un pasaje de ida”.