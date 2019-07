Riezi Pared Pérez

Cineasta estadounidense que comenzó su carrera como actor de teatro y realizando diversos documentales por el cual tuvo su primera nominación a los Premios Oscars en el 1950 por su documental “With the Hands”. Su primera película de ficción fue en el año de 1953 con su filme titulado “Girls in the night”, con características del llamado cine negro.

Maestría

Jack Arnold maneja los aspectos espeluznantes para lograr el máximo efecto. El equipo técnico que lo acompañó realizó en esta obra un impresionante trabajo en esta palabra.

Su fama

Sin embargo, su fama vendría en esta década al dirigir y producir películas denominadas Serie B que eran de bajo presupuesto; pero cargadas de aventura y de efectos especiales que atraían al público por las características de sus relatos. Tal es el caso del “Increíble hombre menguante” del año 1957 que ha sido uno de sus mejores trabajos.

Pero no podemos olvidar otras dos películas que llegaron a ser muy taquilleras durante esa época, antes de estrenarse el filme que analizamos en este capítulo. Esas películas son: “El monstruo de la Laguna Negra” del año 1954 y “Tarántula” del 1955 que tuvieron grandes seguidores dentro del esquema del género de ciencia ficción y terror.

Otros géneros

Aunque Jack Arnold quiso incursionar en otros géneros cinematográficos tales como el western, es sin lugar a dudas, el género de terror fantástico lo que le llevó a escribir guiones muy singulares para una masa de cinéfilos que preferían este tipo de historias.

Sus obras

A través de los años, sus películas fueron disminuyendo en cantidad y tampoco fueron muy aceptadas por el publico. El momento que tuvo en la década de los cincuenta no se volvería a repetir para ser únicamente recordado en esa etapa de su vida que ha quedado marcado solamente por esa filmografía como ente de referencia de su historia.

Muerte

Jack Arnold muere a la edad de 76 años en la ciudad de Los Angeles catalogado como un director de “culto”.

Críticas

La película recibió muy buenas críticas, convirtiéndose en un éxito multimillonario.? Recibió un total de 21 críticas en Rotten Tomatoes, de las cuales el 90% eran positivas.