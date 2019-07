La serie "How to Get Away with Murder" acabará en su sexta temporada

EFE

Los Ángeles

El estudio de la cadena estadounidense ABC, productora de "How to Get Away with Murder", anunció este jueves el final de la serie en la que será su sexta, que se estrenará el 26 de septiembre justo cuando se cumplen 5 años desde su estreno.



Con 15 episodios, la productora pondrá fin a la premiada historia centrada en intrigas legales protagonizada por la actriz Viola Davis, indicó en un comunicado ABC, que también difundió un tráiler que avanza el fin de la trama.



Gracias a su papel como la abogada y profesora universitaria Annalise Keating, Davis ganó el premio Emmy a la mejor actriz protagonista en una serie dramática.



La intérprete, que también cuenta con un Óscar, hizo historia al convertirse en la primera mujer afroamericana que venció en esa categoría.



La presidenta de la división de entretenimiento de ABC, Karey Burke, dedicó en el comunicado unas palabras de admiración hacia Davis por haber llevado con éxito el peso principal de la exitosa serie durante cinco años.



"Davis hizo historia con su inolvidable e icónico retrato de una antiheroína. Estaré eternamente agradecida a ella y a Pete Nowalk (autor de la historia) por crear y dar vida a una serie tan sofisticada, inteligente e innovadora que ha sido una parte integral de la programación", dijo Burke.



De acuerdo con el avance de la trama, la última temporada seguirá la clase de la profesora Keating a lo largo de su último semestre en la escuela de Derecho, "una época en la que los engaños, el miedo y la culpa que rodean a la profesora verán la muerte más cerca que nunca", avanzó la ABC.



En una entrevista reciente con Efe, Davis declaró que "la televisión está viviendo una época dorada y atrae a los mayores talentos".



"Antes nadie se atrevía ni a tocarla. Solía ser algo tabú -señaló-. En mi juventud había cuatro cadenas. Hoy en día, gracias a las plataformas digitales, se hacen como 400 series al año y estar en la televisión se ve como algo sexy. Escriben papeles a medida para ti, cuando en una película lo normal es que no seas la primera opción para un papel".