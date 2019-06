Romeo: "Me siento más dominicano que muchos de los que están crucificándome"

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El bachatero Romeo Santos rompió su propio protocolo en las redes sociales y respondió a aquellos que lo han criticado después de sus declaraciones en un programa radial estadounidense en el que habla de sus orígenes.

“Mi conciencia está limpia y dar disculpas es admitir de lo que me acusan algunos incorrectamente”, comentó Santos en un video publicado en su Instagram.

Afirmó que durante la entrevista para el programa Breakfast Club, que se transmite a través de Power 105.1 FM en Nueva York, nunca negó que era dominicano y que solo explicó que su madre es puertorriqueña, su padre dominicano y que había nacido y criado en El Bronx.

“¿Cómo se me va ocurrir después de 20 años orgullosamente pregonando ser dominicano, en una entrevista negar mi patria? Más sabiendo que hay millones de compatriotas en la ciudad de Nueva York que entienden inglés”, explicó en el audiovisual que tiene más de 500 mil reproducciones.

Añadió que no tuvo tiempo de analizar cuando le hicieron la pregunta sobre si era difícil volver al país después de los casos en los que han muerto turistas y el reciente incidente con el expelotero de Grandes Ligas, David Ortiz.

“No tuve tiempo de analizar mucho y tampoco quería sonar repetitivo, porque lo había dicho en otras entrevistas”, declaró.

Asimismo, dijo que si después de esa explicación sus fanáticos preferían retirar el apoyo y difamarlo, respetará esa decisión.

“No me siento dominicano cuando me conviene, me siento dominicano los 365 días del año. Me siento dominicano cuando estoy en un estadio en Argentina, en Chile, en México, y pese a que hay pocos compatriotas, cierro mis conciertos diciendo que viva mi RD. Me siento dominicano cuando una disquera dice "¿estás seguro que quieres lanzar esta producción Utopía, de bachatas tradicionales en temporada urbana?" Y yo tener un sinnúmero de reuniones para que sí lo acepten. Me siento más dominicano que muchos que los que están en este momento crucificándome, y perdonen la expresión, hablando mierda sin documentarse”, manifestó.

Santos finalizó al decir que sería incapaz de avergonzarse de su cultura.

El artista también señaló que al no se le preguntó cómo se sentía y que si lo hicieran él dijera que se siente dominicano.