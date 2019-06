Taylor Swift reta a homofóbicos en nueva canción

AP

Nueva York

Taylor Swift apunta su más reciente canción hacia un nuevo objetivo: los homofóbicos. En coincidencia con el anuncio de su séptimo álbum, “Lover”, la estrella pop lanzó un nuevo tema titulado “You Need to Calm Down” (tienes que calmarte), en el que se dirige a sus malquerientes pero también critica a quienes agreden a la comunidad LGBTQ.

En un momento del tema, Swift canta: “Y controla tus ganas de gritonear a toda la gente que odias/porque la sombra nunca hizo a nadie menos gay”. Y en otro: “Simplemente deben parar, ¿podrías no pisarle el vestido a él?”

“You Need to Calm Down” es el segundo sencillo de “Lover”, que saldrá el 23 de agosto. La canción le sigue a “ME!”, que incluyó a Brendon Urie de Panic! At the Disco y que alcanzó el 2do lugar en la lista Hot 100 de Billboard.

Swift también lanzó el tema de manera apropiada durante el Mes del Orgullo LGTB.