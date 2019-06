Aparece Secreto publicando el Salmo 27 tras incidente en que hirieron a David Ortiz y a Jhoel López

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo

El cantante urbano Secreto, “El famoso biberón”, apareció en su cuenta de Instagram con la publicación del Salmo 27 y una fotografía tomada la noche del domingo antes de producirse el atentado contra el ex beisbolista de Grandes Ligas, David Ortiz.

“Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida; ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron…”, dicen los primeros versos del salmo.

El intérprete urbano no había emitido declaración alguna luego del incidente, en el que supuestamente estuvo presente, y en el que resultaron heridos David Ortiz y el comunicador Jhoel López.

Anoche el periodista Julio Martínez Pozo dijo que al parecer el objetivo del atentado era Secreto. “Parece que el objetivo era un reguetonero llamado Secreto 'El famoso biberón' y el tiro se le pegó a David Ortiz, que estaban juntos”, escribió Martínez Pozo en su cuenta de Twitter.

“Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón; aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. 4 Una cosa he demandado a Jehová, ésta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo. 5 Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal; Me ocultará en lo reservado de su morada; Sobre una roca me pondrá en alto”, continuó el escrito de Secreto.