Jhoel López: “Aparentemente el tipo iba para arriba de David. Enviado por alguien. No se sabe"

“Aparentemente el tipo iba para arriba de David. Enviado por alguien. No se sabe. La bala que le da a David le entra y le sale, y me dio a mí y me salió también. La misma bala nos dio a los dos”, es la versión de Jhoel López sobre el atentado que sufrió, anoche, junto el ex beisbolista David Ortiz, en un bar de la Zona Oriental.

“La bala entró y salió no tocó hueso, ni arteria. Ya me revisaron todo. Estoy bien. Esta tarde me voy a mi casa”, reveló el comunicador.

El país ha estado en vilo luego del atentado que sufrieran el exbeisbolista David Ortiz, quien fue herido por la espalda, junto al productor de televisión Jhoel López, quien también resultó con una herida en una pierna, la noche del domingo en el bar Dial de la Zona Oriental de Santo Domingo.

El Big Papi está en cuidados intensivos y permanecerá sedado en las próximas horas tras la cirugía a la que fue sometido luego de ser impactado por una bala.

Durante la operación tuvieron que extirparle parte de los intestinos y le sacaron la vesícula.