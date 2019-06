Cinco películas locales tienen segundas y hasta terceras partes en la gran pantalla

Luisanna Carrasco

La industria del cine dominicano ha crecido en los últimos años. Las películas dominicanas ya no giran en torno a una sola temática. Hay más drama, romance y hasta ficción. Incluso, las temidas segundas partes son una realidad en ese crecimiento. Hoy en día existe un interés por darle continuidad a las historias de la gran pantalla, convirtiéndolas en sagas o secuelas.

Desde “Nueba Yol”, suman cinco las películas dominicanas que han tenido continuación en la pantalla grande. “Sanky Panky”, “Lotomán”, “Tubérculo”, y ahora “Qué León” se inscriben en esta modalidad cinematográfica.

Ángel Muñiz (“Nueba Yol”), José Enrique Pintor (“Sanky Panky”), Archie López (“Lotomán” y Tubérculo Gourmet) y Frank Perozo (“Qué León”) son los directores que han optado por sacar una serie de los éxitos taquilleros del cine local.

Recorrido

Sin embargo, la primera parte de estos filmes tienden a ser un éxito taquillero, pero hasta ahora la taquilla es menor en la segunda parte de la saga y en algunos casos no recauda lo invertido en la realización del proyecto cinematográfico.

Zumaya Cordero, ejecutiva de Caribbean Cinemas, dijo a LISTÍN DIARIO que en el caso del cine dominicano las continuaciones no han superado en taquilla a las películas iniciales. “Siempre la taquilla es menor que la primera, pero con Los Leones (la segunda parte de “Qué León”) esperamos romper” esa realidad.

“Los Leones” se encuentra en la cuarta semana de rodaje (en el resort Casa de Campo) y culminará el 16 de junio, informó Cordero.

En 20 semanas de exhibición local, más la venta en 22 países, “Qué León” suma más de 900,000 taquillas vendidas, un récord que su sucesora tendrá de frente.

“Que León”, en la que actúan Clarissa Molina y Ozuna, ganó el premio a Mejor comedia en Premios Soberano 2019, que otorga Acroarte, y fue seleccionada en el festival Internacional de Málaga.

La primera

“Nueba Yol: Por fin llegó Balbuena” fue la primera película dominicana en tener una segunda parte: “Nueva Yol 3: bajo la nueva ley”.

En la actualidad sería algo que Ángel Muñiz, comentó a LISTÍN DIARIO, no haría de nuevo, ya que “se gastan las mismas energías y al final no se tiene una historia nueva”.

Muñiz contó a LISTÍN DIARIO que filmó “Nueba Yol 3” como respuesta ante el proyecto que se presentó en California, en 1994, la Ley 187, que era contra de los inmigrantes en Estados Unidos. “Recuerdo que me cuestioné cómo yo podría hacer algo para contrarrestar eso, que fue algo terrible para los inmigrantes; entonces ahí me llega la idea de que la muerte de Balbuena (personaje principal de Nueba Yol 3) fue un poco mágica; es decir, no se sabía con seguridad si estaba vivo. Y ahí me llegó la idea de hacer Nueba Yol 3, bajo la nueva ley”, recordó Muñiz.

Luego agregó: “Muchos en ese entonces pensaron que hice esta secuela para ganar dinero, pero yo no hago películas con esa intención”. En cuanto a las películas en secuencia, Muñiz explicó que es casi una prostitución, ya que el objetivo principal del séptimo arte es hacer una historia nueva, ya sea de comedia, de terror o drama, y lo importante es incentivar la industria con cada historia.

Archie López tiene dos secuelas: “Lotomán” y “Tubérculo”. De la primera incluso se habla de que tendrá una cuarta parte. En enero de 2011 se exhibió la primera, la segunda en noviembre de 2012 y la tercera en marzo del 2014. Con ella, sólo lideró en la taquilla la primera parte de la saga y la última, “Lotomán 003 volando bajito”. López continúo con las sagas y filmó “Tubérculo Gourmet” (2015), que tuvo mayor éxito en taquilla que “Tubérculo Gourmet Presidente”, su segunda parte, en 2016.