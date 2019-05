Sergio Vargas: "Deseos no me faltan de irme por la falta de respeto que se vive en este país"

Gabriela Hungría

Santo Domingo

El merenguero Sergio Vargas respondió las preguntas de la prensa sobre si siguen los planes de irse del país como dijo en una ocasión, que se iría a Colombia por la falta de apoyo al merengue. "Yo no me he ido porque le prometí a Dios que no dejaría a mis hermanos en Villa Altagracia, pero deseos no me faltan de irme, por la falta de respeto que se vive en este país".

Vargas se refirió a la falta de apoyo al merengue, y habló de una ley de música que existe en otros países como Puerto Rico, por la realidad de que las emisoras dejaron de apoyar el merengue.

"La música dominicana no debe perecer porque a un carajo no le de la gana de ponerla", comentó durante un encuentro con la prensa la noche del miércoles, con el artista Gabriel, quien presentó su disco "Morisoñando".

Sobre los nuevos proyectos que trae Sergio Vargas, viene sinfónico en el Teatro Nacional, va con el estreno de dos discos, y se publicará un libro del escritor Candido Geronimo, sobre la vida de este personaje".

Se refirió al tema de la violencia de genero, diciendo que si se van a casar para dar golpes que se casan con un igual, y las muejres recomendó que antes de casarse revise la historia de vida de ese hombre, como se comportaba con su madre, hermanas y mujeres a su alrededor.