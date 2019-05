Alexandra MVP muestra dolor tras el divorcio

Florany Jaquez

Santo Domingo

Alexandra Hatcu rompió el silencio y habló sobre la relación y separación con Mozart la Para en una entrevista para “Alofoke sin Censura”. La instagramer dijo que ambos tenían varios meses separados y se sentían incómodos estando juntos.

“El mismo día que publicamos la separación fue el mismo día que firmamos el divorcio”, dijo al precisar que fue un poco difícil. Sin embargo, antes de separarse tenían meses preparándose mentalmente ambos.

Sobre los motivos de la separación expuso: “Yo entendía que daba mucho en la relación y que recibía muy poco en todos los sentidos”. Además de tener un matrimonio, ambos trabajaban juntos.

Refirió que en noviembre comenzaron a alejarse. Ella le decía que era mejor separarse pero que el cantante evitaba el tema.

Con relación a cómo se enteró que el artista tenía otra relación, dijo “Yo me enteré el Jueves Santo, él amaneció fuera de la casa ese día y cuando llegó dijo que tenía que hablar conmigo; ahí fue cuando me dijo que durante el tiempo que llevábamos separados él no estaba solo”. Expresó que le sorprendió enterarse de quien era y que no quería saber detalles porque le dolía.

Luego de enterarse de que Mozart tenía una nueva pareja, Alexandra dijo: “Me molestó bastante porque entiendo que ninguno de los dos tuvieron respeto por mí, ni por Charlotte, ni por nuestra familia”.

Expresó que se sintió mal al ver cómo le restregaban la relación y salían a la luz pública sin al menos esperar que ella se fuera de la casa. Con lágrimas en los ojos dijo que no tuvieron respeto por su hija.

Charlotte se enteró viendo videos en Youtube y no sabían como explicárselo.