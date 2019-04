Los artistas y comunicadores cometen errores y no salen ilesos

Gabriela Hungría

Santo Domingo

Los locutores dominicanos del programa “El Mañanero” se encuentran en medio de una polémica tras comentarios burlones sobre la gente y la cultura de Paraguay, país suramericano en donde causaron indignación.

Tras el reproche paraguayo, uno de los locutores del espacio (Ariel Santana) colgó un video disculpándose, y posteriormente cerró su cuenta de Instagram “hasta que calmen las aguas en los comentarios entre sus seguidores”.

Estos locutores se suman a la lista de figuras publicas que cometen errores por falta de información y luego se arrepienten a través de las redes.

El cantante David Bisbal, por ejemplo, ha cometido varios patinazos en las redes sociales a lo largo de los años. Suyo fue uno de los primeros errores que un artista cometió en las redes sociales, al lamentarse, de manera cándida en Twitter, de la poca gente que visitaba las pirámides en Egipto días después de que el país sufriera un atentado.

La venezolana, exreina de belleza, Alicia Machado, quiso postear un mensaje de paz, digno de una ex Miss Universo, tras la tensa situación entre Corea del Sur y Corea del Norte en 2010 y se quedó en el intento ya que confundió Corea con China.

“Esta noche quiero pedirles que me acompañen en una oración por la paz, que estos ataques entre las Chinas no empeoren nuestra situación”, twitteó Machado, que además es actriz y cantante y que se hizo famosa tras renunciar al puesto de Miss Universo por no querer seguir las estrictas dietas que le imponían.

Dulce María, ex cantante de RBD, eligió una desafortunada metáfora para hablar de amor: “Como un tsunami en Japón, puede hacer que tus olas revuelquen el corazón”, escribió en su cuenta de Twitter y las repercusiones no se hicieron esperar. Luego debió disculparse y utilizó el mismo medio: “Lo siento mucho... Solo lo decía por el efecto mariposa: pero en realidad espero que llegue luz a Japón y que todo mejore pronto. Perdón’.

El cantante colombiano Juanes hizo de las suyas cuando conmocionó al mundo de la política, sobre todo a Venezuela, al publicar un fuerte mensaje contra Chávez, en el que se puede leer al final, en forma de código alfanumérico de pin, un claro insulto. “¿Me pasaron el PIN de Chávez, alguien lo quiere para que le manden mensajes a su Blackberry?”, preguntó primero y luego escribió la respuesta con un término sensible.

Al ser criticado por sus seguidores, el cantante aclaró que sólo se trató de una broma y escribió: “Yo hablo con ustedes de la forma como lo hago con mis amigos, en la casa o en la calle y no lo voy a cambiar”.