Locutores dominicanos provocan indignación en Paraguay y piden disculpas

Gabriela Hungría

Santo Domingo

Los comentarios emitidos por locutores dominicanos en un programa radial causaron indignación en Paraguay por la manera burlona en la que se refirieron a ese país suramericano.

Tras la avalancha de comentarios críticos de personas de Paraguay, y de los mismos dominicanos que se sintieron con vergüenza ajena, el locutor Ariel Santana cerró su cuenta de Instagram y pidió disculpas por la confusión.

“La razón sí tiene que ver con el hermano país y no por la presión de ellos, porque yo hice un video pidiéndole disculpas, sino por respeto al publico. Había una controversia de temas raciales en mi instagram entre dominicanos y paraguayos que las veo innecesarias, entonces en lo que las aguas se calman nos tomamos un descanso”, explicó Santana.

El locutor lamentó que la gente le escribiera en las redes comentarios racistas, "pero por eso no creo que Paraguay sea racista”.

Al explicar la temática del segmento del programa radial, señaló que “Lunes de geografía" nace "como un intento de burla a las relaciones diplomáticas que tiene República Dominicana y no así de burla a los países de los que se habla”.

El canal de Youtube del espacio radial mantiene en su plataforma el video, donde los seguidores también han comentado indignados.

"El Mañanero" se transmite por la emisora La Bakana y además de Santana lo conducen Manolo Ozuna, Ivonne Peralta y Elvis de Jesús (El Nagüero).

El programa en el que se refirieron a Paraguay, su gente y su cultura fue emitido en noviembre pasado (cuando eso estaban en la emisora KQ-94), pero fue esta semana que en la nación suramericana explotó de manera mediática, generando el rechazo de la sociedad

"Locutor dominicano se burló de nuestro dulce idioma guaraní y ahora cerró su cuenta de Instagram", publicada este miércoles el portal Extra.com.py.

"El Mañanero" tiene un segmento dedicado a la geografía y fue ahí donde habló de las curiosidades de Paraguay.

“El 80% de los paraguayos que no han salido del país nunca han visto una playa. Se habla el guaraní, además del español, el guaraní es una lengua que nunca se va a enseñar en un instituto”, expresó ante las carcajadas de sus compañeros.

También se refirió a que la economía de un país se mide en los platos típicos que comen sus ciudadanos y "en Paraguay se come el jakare, que es la palabra en guaraní con la cual llaman al cocodrilo. Tienes que tener mucha hambre para enfrentarte a un animal así”.

Además, se burló del tereré y de las figuras más conocidas de Paraguay, lamentó una nota periodística de Extra.

El humorista Gustavo Cabaña comentó a Extra que la triste presentación de los dominicanos no puede considerarse humor.

“Quisiera saber si conocen Paraguay, yo me fui a República Dominicana y su nivel económico está muy por debajo de nuestro país. Me parece tonto, estúpido y poco profesional que recurran a la ofensa, porque el que ofende no hace humor, no es gracioso”, mencionó el actor.