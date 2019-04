Músicos dominicanos participan en histórico concierto en India

Santo Domingo

A través de la Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM) y su representación en el país, 10 jóvenes músicos dominicanos fueron invitados a un taller orquestal y concierto histórico en Lucknow, India, durante la celebración de los 150 años del natalicio de Mahatma Gandhi.

Mia Vidal, representante de la ABRSM en el país, expresó sentirse satisfecha de que esta entidad sirviera como puente al primer intercambio cultural musical entre ambos países. El taller orquestal fue impartido por la Orquesta Filarmónica de la Universidad de Viena y contó con la participación de la Orquesta Juvenil de la India y jóvenes músicos provenientes de Rusia, Italia, Austria, Alemania , Bulgaria, Reino Unido, Rumania, Eslovenia, Francia, China, República Dominicana, Suiza e India, quienes conformaron una mega orquesta de 135 instrumentistas y 300 voces bajo la batuta del maestro hindu-vienés Vijay Updhyaya.

El evento, organizado por Sonia Khan (ABRSM India) cerró con un concierto en honor a Mahatma Gandhi ante un numeroso público y en presencia de los embajadores de Austria, Luxemburgo, Latvia, Rusia y la representación del Ministerio de Cultura de la República Dominicana en la persona del maestro Alberto Rincón. Destacaron la participación de los dominicanos Ricardo Gil (flauta), Samuel Ureña (trompeta) y Rafael Méndez (piccolo).