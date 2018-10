CristoCanción: Dorfy Campusano estrena primer sencillo “Gracia Inmerecida”

Harolyn Gavilán

Santo Domingo

Dorfy Campusano, cantante y compositora de música cristiana lanza su primer sencillo titulado “Gracia Inmerecida”, con el propósito ofrecer su voz para predicar la palabra de Dios.

La intérprete narra que desde su niñez sintió el llamado del señor y lo que este quería de ella.

“Desde pequeña me prometí a mi misma que lo mejor y más hermoso que pudiera realizar en la vida sólo sería para agradar a Jesús. Por esa razón le ofrezco mi voz, el regalo más precioso que Dios me ha dado, y me deleito cumpliendo con ello”, dice la apasionada la joven del municipio Bajos de Haina, San Cristóbal.

“Gracia Inmerecida” es una canción de la autoría de Campusano, con arreglos de Theo César, que pretende llevar el mensaje del creador, anunciar su misericordia, recordar el sacrificio de Jesús en la Cruz.

“Muchas veces olvidamos que fuimos destituidos de la gloria de Dios por nuestros pecados y que sin embargo la redención de Cristo Jesús nos justificó. Una vez entendí esto supe que tenía más de lo que merecía, que aún siendo pecadora, imperfecta y hasta poco agradecida, Jesús decidió amarme, darme su gracia, misericordia y amor”, explica con orgullo Campusano.

La joven creyente confía en que las personas que escuchen “Gracia Inmerecida” recuerden que todo lo que el hombre posee no es por esfuerzo humano, sino por la gracia y misericordia de Dios.

También exhorta a las personas a buscar del señor, porque sin él imposible avanzar en la vida.