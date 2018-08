Un gran show al “Ritmo Platinum” de Michael Jackson

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo

Hace 35 años “Thriller” irrumpía con una fuerza musical que marcó esa generación, y las posteriores, convirtiendo a Michael Jackson en un ídolo que en República Dominicana tampoco pasó desapercibido y desde entonces es referente y motivo de celebración, como lo hizo la noche del miércoles Ritmo Platinum en Hard Rock Live.

“Michael Jackson Never Ending Show”, el espectáculo producido por el maestro Amaury Sánchez, se convirtió en una celebración de los dominicanos precisamente el día en que el astro del pop cumpliría 60 años de edad.

Los cantantes Luis Armando Rivera, Carolina Rivas y José Julio Sánchez (JJ Sánchez) le pusieron sus voces a los grandes éxitos del artista que logró cifras históricas y batió los récords de Elvis Presley y los Beatles.

Con una banda en vivo, cada uno de los intérpretes fue escogiendo las canciones que más se asemejaban a su estilo, recibiendo los vítores y aplausos de los presentes que llenaron el gran salón del Hard Rock Live.

“Billy Jean” fue el primer tema escogido para el espectáculo, haciendo recordar a los presentes uno de sus mayores éxitos de Jackson al mezclar sintetizadores y ritmos del post-dance con funk y pop y que popularizó el baile conocido como "moonwalk", el cual realizó por primera vez en en especial televisivo "Motown 25: Yesterday, Today, Forever".

A la interpretación de JJ le siguieron “I just cant´ stop”, “Human Nature”, “Don´t stop”, “The way you make me”, “Remember the time” y “Black or white”.

También figuraron “Smoth criminal”, “Ben”, “Beat it”, “Bad”, “Man in the mirror”, “I´ll be there” y “Wanna be starting son”.

Claro, sin dejar el infaltable “Thriller”. Hasta el escenario de Hard Rock también llegaron los zombies que a ritmo de funk trajeron a la memoria de muchos presentes aquel video, el primero emitido por MTV en el que aparecía un artista negro.

De extra el show incluyó “Heat the world”, del album "Dangerous" (1991), que fue símbolo musical de la fundación Heal the World Foundation, la organización caritativa creada para mejorar las vidas de la niñez del mundo.

Las letras se refieren a la necesidad de crear un mundo mejor en el que no haya pobreza ni guerras.

Al salir de Hard Rock, los invitados y seguidores de Jackson recibieron la nueva edición de Ritmo Platinum, que expone la “jacksonmanía” y su impacto en la moda, la década de los 80, su encuentro con el maestro Quincy Jones, la historia detrás de “Thriller”, así como el inicio de la era de los videos con MTV, su necesidad de cambiar su imagen con la cirugía plástica, la paternidad, su sueño anhelado y las mujeres de su vida.