Evelio Herrera reprocha demanda puesta por Tueska, su ex artista y esposa

Santo Domingo

El empresario artístico Evelio Herrera, reprochó y calificó de “innecesaria” la demanda que le interpuso su ex esposa y cantante Tueska, al tiempo que dijo detestar este tipo de ruidos y rechazarlo rotundamente.

“Agradezco a todos los que han opinado de alguna manera u otra sobre la innecesaria demanda puesta por mi ex, y además la artista que llevo 11 años representando desde que la traje al país un 18 de Septiembre del 2007 a formar parte de "Las Chicas del Can", pero los que me conocen saben que nunca he estado en litis o problemas de justicia a mis 52 años en este país”, manifestó el empresario artístico a través de sus redes sociales.

Tueska demandó a las empresas Productions y EPPublishing, propiedad de Herrera, y quien fue su manejador artístico desde el año 2013 por supuesto incumplimiento de contrato.

“Me avergüenza estar en una situación tan desagradable con alguien que conviví de manera armoniosa y sincera durante 9 años, (NO ES ACEPTABLE) Sin embargo, entiendo que no es necesario detractar, denigrar, ofender, pisotear, o insultar a una mujer como Tueska, aún estén convencidos que lo hizo mal, y lo mismo conmigo”, puntualizó Evelio Herrera en referencia a la demanda con la artista.

Tueska había firmado un contrato de exclusividad con las empresas de Herrera el 3 de febrero del 2013 donde este se comprometía al lanzamiento comercial de su carrera artística y no ha cumplido a cabalidad con el convenio, según alega la demanda.

