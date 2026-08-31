Especialista en temas migratorios responde preguntas a lectores del Listín Diario

Soy abogada especialista en derecho migratorio, con experiencia profesional en el Departamento de Estado de los Estados Unidos y en el Consulado de los Estados Unidos en Santo Domingo.

He dedicado gran parte de mi trayectoria a la reunificación familiar, acompañando a cientos de familias en sus procesos migratorios para alcanzar la estabilidad en territorio estadounidense.

Brindo asesoría en solicitudes de visas de no inmigrante, residencia permanente y ciudadanía estadounidense, con sólida experiencia en la tramitación de casos ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).

Descargo: Las respuestas emitidas por la especialista no deben ser tomadas como consejo legal, ni sustituyen una consulta sobre casos específicos.

Preguntas y respuestas:

1. Rosa

Soy lic en relaciones internacionales casada, no tengo hijos me negaron la visa 2 veces B1/B2 cuando estaba soltera y la tercera junto con mi esposo no las negaron juntos, deberia volver aplicar

Respuesta:

Hola Rosa! Habría que evaluar otros aspectos además de tu profesión y estado civil actual. Factores como los ingresos, tiempo en un empleo, propiedadades, o si tienen un negocio debidamente constituido, hacen la diferencia para que el oficial consular considere el arraigo y estabilidad de ustedes en el país.

2. Orlando Jerez

Buenas noches. Soy periodista y portador de una Visa I destinada para las personas que trabajan en medios de comunicación para realizar coberturas en los Estados Unidos.

Siempre he escuchado a colegas decir que si te ortogan 5 años de visa I -Que es el tope que te pueden otorgar- puedes vivir en USA como corresponsal de un medio dominicano y recibir tu pago local allá y establecerte allí sin estar indocumentado y, que al cabo de finalizar los 5 años de visa puedes optar por una residencia. Mi pregunta es ¿Qué hay de cierto en ello?

Respuesta:

Buenos días Orlando. Puede estar en EE.UU. mientras trabaje de manera continua y permanente para el medio a través del cual le aprobaron la visa, siempre y cuando la visa esté válida. Para optar por una residencia debe hacer petición por otra via, ya que este tipo de visa no le otorga un estatus de residente legal permanente al término de la misma. Es una visa de no-inmigrante de trabajador temporal.

3. Feliciano Valdez Ruiz

Puedo pasar más de 6 meses en la República Dominicana? Siendo residente permanente, por qué estoy en tratamiento médico aquí

Respuesta:

Buenos días Feliciano. Asumimos que su inquietud es porque usted es residentel legal permanente de Estados Unidos. Si este es el caso, no puede pasar más de 6 meses fuera de territorio estadounidense. Existe la opción de un permiso de estadía, el cual puede solicitar antes de salir de EE.UU. y que le otorga la libertad de poder estar fuera por dos años.

4. Raul Medina

Hola, soy periodista y he tenido que cubir varios eventos internacionales, pero siempre digo que voy por turismo, recientemente he escuchado casos de colegas que los han devuelto por ir a cubrir eventos, cual es el procedimiento correcto para viajar por trabajo, aunque sean pocos días?

Respuesta:

Buenos días Raúl. No está permitido realizar ninguna actividad remunerada con la visa de turista. Le sugerimos solicitar la visa de periodista. Para solicitar la visa de periodista debe trabajar de manera formal en un medio debidamente establecido.

5. Camila

Cuánto cuesta solicitar visa? Pregunto porque hace unos meses se difundió la información de que el pago sería más elevado y que en caso de ser concedida el dinero no sería devuelto.

Respuesta:

Hola Camila! La visa de no-inmigrante de EE.UU. tiene un costo único de US$ 185.00.00. No ha habido cambios en el monto. El año pasado aprobaron un impuesto adicional, que sería reembolsable si la persona daba buen uso a su visa, pero el mismo no se llegó a implementar.

6. Yudelka

Es factible solicitar una visa americana si estoy en el bachillerato o en la universidad. ¿Hay algún tiempo en donde la gente diga: "Ahora sí me darán la visa"?

Respuesta:

Buenos días Yudelka! Hay varios factores que inciden para que el cónsul considere que la persona califica para la visa, como la estabilidad económica y lazos en el país. Para un estudiante, mayor de edad, a veces es difícil calificar, ya que no cuenta con la edad para haber acumulado trayectoria laboral o generar ingresos por cuenta propia, por ejemplo. En algunos casos hay jóvenes que califican porque se toma en cuenta el historial de visa de los padres y arraigo de la familia.

7. Consuelo

Mi hermana fue embarazada a Estados Unidos y se quedó para que la bebé tenga la nacionalidad gringa. Cuando fui a solicitar visa, siendo estudiante, me la negaron. Se debe a la situación de mi hermana o fue por algo que dije.

Respuesta:

Hola Consuelo! Sin ver las informaciones de su solicitud es difícil determinar el motivo de la negación. De todos modos, hay ocasiones que el oficial consular penaliza al solicitante por alguna falta de un familiar inmediato.

8. Candy

Tengo una entrevista este mes en el consulado de Estados Unidos, tengo trabajo, dos carreras, pero debido a todas las historias que he escuchado, tengo miedo de que me la nieguen. ¿Alguna recomendación para que me vaya bien y controlar los nervios? Gracias.

Respuesta:

Hola Candy! Lo principal es que los datos indicados en la solicitud coincidan con su realidad y que maneje las mismas informaciones durante la entrevista. El oficial consular tomará en cuenta su trayectoria profesional, ingresos, estado civil y lazos familiares, entre otros aspectos. Enfóquese en contestar lo que le pregunten con respuestas precisas.

9. Roberto

Es cierto que necesito tener mucho dinero en el banco para solicitar la visa a España.

Respuesta:

Buenos días Roberto. El Consulado General de España dentro de los documentos que debe presentar el solicitante, requiere estados bancarios de los últimos 6 meses. Si usted no tiene un balance promedio favorable, el cónsul entenderá que no cuenta con la solvencia económica suficiente para otorgarle la visa. Hay un monto mínimo requerido por cada día de estadía que es el equivalente a 122.10 euros.

10. Josué

Si me caso en Estados Unidos, donde me quedé luego de llegar con visa de paseo, cuál es el tiempo aproximado en el que puedo recibir la documentación para viajar a RD otra vez.

Respuesta:

Hola Josué! Para poder realizar ajuste de estatus en sus circunstancias, su esposa debe ser ciudadana estadounidense. Este proceso tarda de 9 a 12 meses aproximados. Una vez le emiten su tarjeta de residencia, puede viajar fuera de Estados Unidos.

11. Santiago

¿Cuándo específicamente debo renovar mi visa, 6 meses, 3 meses o un año de la fecha de vencimiento, o puedo hacerlo cuando yo quiera cerca del tiempo de vencimiento?

Respuesta:

Buenos días Santiago. Usted puede soliciar renovación de su visa, sin entrevista, antes del vencimiento de la misma o hasta 12 meses después de vencida. Nuestra sugerencia es que la solicite 1 o 2 meses antes del vencimiento. Actualmente hay citas disponibles, de manera inmediata, para despositar su solicitud.

Para contacto directo pueden ver detalles en @consultaconsular en Instagram o escribir al 8096019042.