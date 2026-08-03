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Psicóloga y terapeuta familiar responde preguntas a lectores del Listín diario

Gran parte de su trabajo profesional se ha dedicado a la investigación, prevención y tratamiento de conflictos en la familia, formación de profesionales y tratamiento del abuso y la explotación contra los niños, niñas y adolescentes

Lic. Rafaela Burgos, psicóloga clínica.

Lic. Rafaela Burgos, psicóloga clínica.Jorge Cruz

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La psicóloga y terapeuta familiar, Rafaela Burgos, se ha especializado en el tratamiento sistémico y prevención de la violencia intrafamiliar y el abuso contra los niños, niñas y adolescentes.

Gran parte de su trabajo profesional se ha dedicado a la investigación, prevención y tratamiento de conflictos en la familia, formación de profesionales y tratamiento del abuso y la explotación contra los niños, niñas y adolescentes.

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