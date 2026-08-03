Especialista en temas migratorios responde preguntas a lectores del Listín Diario

Soy abogada especialista en derecho migratorio, con experiencia profesional en el Departamento de Estado de los Estados Unidos y en el Consulado de los Estados Unidos en Santo Domingo.

He dedicado gran parte de mi trayectoria a la reunificación familiar, acompañando a cientos de familias en sus procesos migratorios para alcanzar la estabilidad en territorio estadounidense.

Brindo asesoría en solicitudes de visas de no inmigrante, residencia permanente y ciudadanía estadounidense, con sólida experiencia en la tramitación de casos ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).

Descargo: Las respuestas emitidas por la especialista no deben ser tomadas como consejo legal, ni sustituyen una consulta sobre casos específicos.

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