asesoría en solicitudes de visas
Especialista en temas migratorios responde preguntas a lectores del Listín Diario
Ha dedicado gran parte de su trayectoria a la reunificación familiar, acompañando a cientos de familias en sus procesos migratorios para alcanzar la estabilidad en territorio estadounidense
Soy abogada especialista en derecho migratorio, con experiencia profesional en el Departamento de Estado de los Estados Unidos y en el Consulado de los Estados Unidos en Santo Domingo.
He dedicado gran parte de mi trayectoria a la reunificación familiar, acompañando a cientos de familias en sus procesos migratorios para alcanzar la estabilidad en territorio estadounidense.
Brindo asesoría en solicitudes de visas de no inmigrante, residencia permanente y ciudadanía estadounidense, con sólida experiencia en la tramitación de casos ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).
Descargo: Las respuestas emitidas por la especialista no deben ser tomadas como consejo legal, ni sustituyen una consulta sobre casos específicos.
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