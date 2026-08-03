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asesoría en solicitudes de visas

Especialista en temas migratorios responde preguntas a lectores del Listín Diario

Ha dedicado gran parte de su trayectoria a la reunificación familiar, acompañando a cientos de familias en sus procesos migratorios para alcanzar la estabilidad en territorio estadounidense

Patricia Polanco, experta en temas migratorios

Patricia Polanco, experta en temas migratoriosJosé A. Maldonado/LD

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Patricia PolancoSanto Domingo, R.D.

Soy abogada especialista en derecho migratorio, con experiencia profesional en el Departamento de Estado de los Estados Unidos y en el Consulado de los Estados Unidos en Santo Domingo.

He dedicado gran parte de mi trayectoria a la reunificación familiar, acompañando a cientos de familias en sus procesos migratorios para alcanzar la estabilidad en territorio estadounidense.

Brindo asesoría en solicitudes de visas de no inmigrante, residencia permanente y ciudadanía estadounidense, con sólida experiencia en la tramitación de casos ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).

Descargo: Las respuestas emitidas por la especialista no deben ser tomadas como consejo legal, ni sustituyen una consulta sobre casos específicos.

Escribe tu pregunta en el siguiente formulario:

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Patricia Polanco

Abogada especialista en derecho migratorio
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