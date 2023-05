La Lic. Rafaela Burgos estuvo respondiendo preguntas a los lectores de Listín Diario

La psicóloga y terapeuta familiar, Rafaela Burgos, estuvo respondiendo preguntas e inquietudes a los lectores de listindiario.com, este lunes 29 de mayo a las 10:00 de la mañana.

Es Psicóloga Clínica, Terapeuta familiar e Investigadora.

Se ha especializado en el tratamiento sistémico y prevención de la violencia intrafamiliar y el abuso contra los niños, niñas y adolescentes.

Gran parte de su trabajo profesional se ha dedicado a la investigación, prevención y tratamiento de conflictos en la familia, formación de profesionales y tratamiento del abuso y la explotación contra los niños, niñas y adolescentes.

1. Natalie

Buenas tardes tengo 28 años y no he podido tener hijos porque tengo un quiste, que usted me recomienda que haga? Espero su respuesta lo más pronto posible.

RESPUESTA:

Como no es mi área, no puedo hacerte recomendaciones en ese aspecto; me parece que es conveniente que consultes con tu ginecólogo y si es necesario, con un especialista en fertilidad, que pueda evaluar tu condición y aplicar el tratamiento que corresponda.

2. Lola

Dejar o no a mi marido después de que él cometiera infidelidad, tenemos 2 hijos. El mundo se me ha caído encima y no se si podré olvidar. Me gustaría ser fuerte para tomar una decisión pero creo que todavía no estoy preparada. Me aterra el futuro, con el o sin el. Siento que ha abusado de mi y de mi confianza, como puedo volver a confiar en el?

RESPUESTA:

3. La sierva

Mas o menos que tiempo de noviazgo debe durar dos novio cristiano de 30 años

RESPUESTA:

Hola, Sierva.

No creo que haya un tiempo específico. Me parece que es más importante las características de la relación. Cuánto se conocen, cómo se tratan, qué tan afines son, etc.

4. Carol Vinicio

Como hacer para que una relación dure toda la vida,y como mujer, como debo hacer que eso funciones

RESPUESTA:

Hola, Carol.

Entiendo que la relación es responsabilidad de los dos, no solo de la mujer.

Sobre los factores para una relación duradera, aunque no es posible garantizar que esto sea así en todos los casos, si podemos hablar sobre elementos en una relación sana. A mi juicio, algunos fundamentales son: Respeto mutuo, aceptación de las diferencias, sin que se normalicen conductas dañinas, comunicación efectiva, demostraciones de afecto, tiempo y actividades gratificantes en pareja, reconocimiento de las cualidades del otro, que nos generan admiración, entre otras.

5. Jennifer

Mi pregunta es que porque mi pareja siempre quieres tener la razón

RESPUESTA:

Hola, Jennifer

Es difícil saberlo, sin conocer a la persona. En general, a todos nos gusta tener razón. Sin embargo, puede que algunas personas lo lleven al límite y se les haga difícil aceptar que están equivocados, porque son muy competitivos, o ejercen el poder de esta manera, por ejemplo.