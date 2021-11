Gerald Núñez el prospecto de la güira

Juana Cabrera

Santiago, R.D.

Muchos aseguran que el asunto de las melodía, habitualmente, vienen en la sangre, y si no es así, este músico de 17 años podría convencer de que sí. Y es que es hijo de Cristian “la güira” Núñez, de Banda Real, considerado por muchos como el mejor güirero de República Dominicana, aunque si le preguntan a él, dirá que son otros prominentes nombres del país quienes occupan esa denominación.

Sobre cómo aprendió este arte, que desde muy temprana edad ha manejado con mucha gracia y talento, a juicio de numerosos seguradores de la música típica; Greald explica que aprendió viendo y escuchando a su padre, más no de la mano de él.

“Mi papá nunca quiso que yo tocara. Eso me surgió yo viéndolo a él. Siento que nací con eso. Desde pequeño siempre estuve viendo los videos de papi, porque siempre he sido loco con él. Desde que llegaba del colegio, en seguida me ponía a ver sus videos, y me ponía a tocar en la casa”.

Con tan solo 4 años ya era conocido por varias personas, tras hacerse notar luego de que un video suyo fuera visto. A esa edad tuvo su primera güira.

Impulso

“Cuando fui creciendo empecé a involucrarme con la agrupación de Banda Real, donde mi padre Cristian toca. A veces yo iba con mami o con él. El público siempre les decía que me subieran para que les tocara”, explica el joven, quien sostienen que sin las personas que lo han apoyado durante todos estos años, tal vez no tendría la seguridad en hacer lo que tanto le apasiona como la tiene.

En este sentido, afirma que entre sus metas está tener su propia banda de música típica y poder internacionalizar el género, llevándolo a su máximo alcance. Para ello, pretende tener temas propios, desarrollar un estilo que le caracterice y seguirse preparando para dar su talento como un producto bien acabado.

“El público es quien me ha impulsado más, pues siempre les ha gustado verme y así se ha quedado, y lo disfruto mucho”.

Quienes lo conocen afirman que es común encontrarlo en fiestas típicas, porque les llaman la atención, ya sea por apoyo, disfrute o porque lo siente parte de él, ya que realmente es como ha crecido: escuchando típicos.

La gente le pregunta cómo se parapara el hijo de un músico para ser músico. “Pero es como dice papi, ‘yo nunca le he nseñado a Gerald’. El nunca me ha tomado la mano para enseñarme, solo ha sido bueno en lo suyo, y eso me ha inspirado”.

En su casa actualmente toca poca güira, ya que su tio es tamborero, y lo acompaña con su tambora.

SU PADRE

Explica que a su edad hace gran parte de los merengues de su padre. “Estoy visualizando prepararme en canto. Aunque muchos me dicen que esta música es más de oído, que no estudie. Yo quiero estudiar, porque yo se que aunque aprenda en casa, hay gente que tiene experiencia y puede sacar lo mejor de lo que puedo dar. . Mi papá me dice que quiere que estudie, y que cuando termine la universidad me puedo dedicar a la música. No quiere que me olvide de mis estudios. Así lo haré.