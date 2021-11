Cómo realizar compras inteligentes en el ‘Black Friday’

María Tejada

Santiago, RD.

Black Friday ha tomado un gran auge en la República Dominicana desde que comenzó a implementarse la idea de las “ofertas”, día en específico para que las empresas puedan incrementar sus ventas de manera exponencial en las plazas comerciales, tiendas y centros.

Tanta es su popularidad en el caribeño país, que según las cifras ofrecidas por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) este día se ha posicionado como el segundo de mayores ventas en el mercado dominicano, teniendo una participación que oscila entre el 7.4% y 9.6% del valor total de ventas en el año.

Sin embargo, a pesar de ser una fecha tan esperada para muchos es muy importante el saber elegir lo que realmente se necesita comprar.

Compras

El hecho de gastar dinero para comprar artículos requiere de un compromiso y responsabilidad demasiado grande que conlleva un análisis, evitando a toda costa compras compulsivas y sin ninguna urgencia.

Compras compulsivas: el vicio del Viernes Negro

“La compra es por necesidad cuando el cliente realmente requiere el producto o servicio que está solicitando o en este caso comprando, sea para cubrir una necesidad fisiológica, de estima, de pertenencia, de autorrealización o reconocimiento”, aclaró el mercadólogo Luis Emmanuel Tejada Lorenzo.

Expresó que cuando no cubre ninguna necesidad básica o secundaria, pasa a ser un impulso del cliente para “encajar” en la sociedad, cubrir algún vacío o por su falta de personalidad, pues al ser un comprador compulsivo hace que se comprometa con gastos y pagos que no puede cubrir en algunas ocasiones.

Por otra parte, el economista Manuel Fernández destacó la importancia de que el bien adquirido impacte en su calidad de vida de forma positiva y que estos sean productos de alta calidad, que tengan garantías, buen servicio postventa y sean duraderos.

“Creo que en República Dominicana hay lamentablemente una fuerte tendencia a las compras compulsivas, pero sobre todo a las compras ‘por el qué dirán’. Hay personas que se meten en líos financieros por querer aparentar un estilo de vida que no pueden pagar”, añadió Fernández.

Sugirió que cuando se vaya a comprar algo es necesario pensar: ¿Qué pasa si no lo compro?, si la respuesta es nada, lo ideal es no compralo, pues no se necesita.

Un claro ejemplo de esto es cuando se tienen cinco pantalones, y en el Black Friday ofrecen uno de RD$2,000 pesos en RD$1,400 pesos. La realidad es que no se ahorró RD$600 pesos, sino que se gastó, porque esta prenda ya estaba. Sin embargo, si una emprendedora que tiene un salón de belleza compra en este día un inversor que costaba antes en RD$10,000 pesos y lo adquiere en oferta por RD$7,000 pesos, ella se ahorró RD$3,000 pesos, puesto que sí lo necesitaba para dar un mejor servicio a sus clientes. Ahí es que está la principal diferencia, según señala.

Acciones legales

Para evitar malos ratos y grandes disgustos, es necesario tomar en cuenta ciertos “tips” a la hora de realizar una compra en este día.

“Es recomendable comprar en establecimientos reconocidos que ofrezcan garantía y tengan una trayectoria o renombre en el mercado, de lo contrario pueden engañarte con mayor facilidad”, enfatizó Tejada.

Además, el consumidor debe tomarse la molestia de durar todo el tiempo que desee a la hora de adquirir un producto y siempre estar alerta de las falsas ofertas que le ofrece el mercado, que muchas veces semanas antes tenía el mismo costo, días previos lo suben y el Viernes Negro vuelven y lo colocan al precio original simulando ser una “ganga”.

Para denunciar esas conductas, el mercadólogo recomienda acudir al mismo establecimiento que hizo la venta y entablar una conversación con el gerente de tienda, o supervisores, con tal de que sea un proceso más rápido, discreto y se obtenga la solución que se busca y, sobre todo, conseguir la satisfacción. En el caso de que la empresa no quiera colaborar, la otra opción es dirigirse a la institución Pro Consumidor, que también tiene una aplicación móvil, y realizar el reclamo de la situación presentada, y así proceder con las investigaciones correspondientes.

QUEJAS

Testimonios

Algunos consumidores alegan que ciertos establecimientos comerciales no se preparan con anticipación, publicando uno o dos días antes cuáles son sus ofertas para el Black Friday y muchas veces las mismas solo aplican para una tarjeta de crédito de un banco en específico, la cual no tiene el cliente e imposibilita por completo su compra, además de las largas filas y los minutos “perdidos” debido a la falta de personal para despachar.