Grisbel Medina R.

sonriete_gris@hotmail.com

Estos días circulando en distintos medios y ser llamada “presidenta” al llegar a diferentes lugares, he sabido -guardando las diferencias- porqué ciertas personas no quieren bajarse de una silla muy particular.

El presidencialismo dominicano suele nublar los sentidos. Espero que eso no ocurra conmigo, ahora que presido la filial cibaeña de Acroarte. Por si acaso, le dije a mis cercanos que si un día el ego de “Presidenta” se me sube a la cabeza, me vacunen con “Ubicatex” de 500.

Aprovecho esta esquinita para agradecer a la membresía de Acroarte por su valioso voto de confianza. La intención de nuestro equipo es remar con dignidad hacia puertos de crecimiento, regocijo, actualización profesional. También generar acercamientos. Conciliar cuando sea necesario. Mirar y construir un horizonte proactivo y enriquecedor.

Hace 17 años ingresé a Acroarte motivada por dos viejos y admirados amigos: Darío Fernández y Héctor Cepín Amadiz.

Escribir y reseñar sobre arte y espectáculo fue siempre una misión. Poner ante los ojos de la gente a un principiante, valorar con justeza una presentación artística, seguir carreras sin estigmatizar, ofrecer oportunidad a talentos emergentes, visibilizar la labor de las mujeres, fue siempre prioridad en mi cubículo de Listín Diario.

Como pertenecí a una redacción pequeña, tuve el chance de escribir de todo: recorrer el vertedero de Rafey por la mañana, palpar la impotencia de comunidades olvidadas y luego cubrir sociales con una chaquetita verde cosida en un generoso atelier de Los Pepines.

Como Periodista, en Listín Diario aprendí el gran compromiso que carga cada párrafo, a defender la verdad y jamás negociar mi criterio desde la acera en que me encuentre.

Desde Acroarte filial Santiago aspiro y espero aportar. Honrar el servicio que tanto me enriquece. Ser puente de proyectos y nunca en la vida, como hasta hoy, ser roca para tropiezo de nadie. Dios nos guíe.