Grisbel Medina R.

Con el Parque Central Santiago la ciudad ganó un espacio público de excelentes condiciones para disfrute familiar. Son los 344 mil 521 metros cuadrados mejor forestados de la ciudad. Es el lugar para ejercitarse, montar bicicleta, conversar y deleitarse mirando los niños y niñas en el área infantil.

El Parque Central también es idóneo para el montaje de ferias y celebración de conciertos, actividades comerciales y de ocio dirigidas a distintos públicos. Una de ellas inició el pasado miércoles 12 de junio. Es la trigésima versión de la Expo Amaprosan, la feria multisectorial que promete dinamizar el comercio regional.

La Asociación de Mayoristas en Provisiones agrupa a comerciantes almacenistas. A los que sostienen cientos de colmados, los cuales a su vez desahogan a miles de familias. Hasta el domingo 16 de junio, Expo Amaprosan reúne a cien empresas que estarán ofreciendo productos de consumo masivo a bajos precios.

Aparte de comprar en su amplio perímetro expositivo, en Expo Amaprosan disfrutas un corredor cultural, el área infantil con muchísimos juegos y artistas en escena cada noche.

¨Desde Amaprosan apoyamos los proyectos tendentes a elevar la confianza en el país. Y extendemos nuestras fortalezas para trabajar junto a otros sectores para que la inseguridad ciudadana no nos gane la batalla¨, manifestó el presidente de AMAPROSAN, Julio César Pérez Mata, en el acto inaugural.

Este fin de semana disfruta los atractivos de Expo Amaprosan, recorre sus módulos y aprovecha los precios de feria. El Parque Central es amplio y no hay disturbios por estacionamientos. Hay muebles, electrodomésticos, productos de consumo masivo, cooperativas, servicios y tecnología. No pierdas el chance. Luego me cuentas que tal te fue.