75 años como signo cultural y de identidad de Santiago

ONELFI POUERIET

Santiago

El Monumento a los Héroes de la Restauración cumple en este mes de abril, 75 años de haberse dado el primer picazo para su construcción. Es símbolo de la ciudad de Santiago y a través de los años ha fungido como ícono y patrimonio cultural, tanto de esta ciudad, como del país.

Para los habitantes de Santiago, fue durante muchos años solo un área de recreación, por estar en el Cerro del Castillo, donde se puede visualizar toda la ciudad, el valle, las montañas y otros atractivos. Sin embargo, se ha ido trabajando para que sea visto como un ente cultural y no solo de atracción, así lo expresó José M. Antuñano, gobernador del Monumento.

A su alrededor, cuenta con estatuas que recrean a íconos de la ciudad, como: La Plazoleta de las Águilas Cibaeñas, La Información y Tradiciones Culturales.

Los Fondos de ACAP Símbolo histórico de Santiago y la región del cibao

Encerrando la historia de la era independentista en diferentes escenas, este monumento muestra los orígenes de la cultura de este país, un ejemplo de esto es el personaje del Carnaval Dominicano: “Roba la Gallina”, desde la manera clásica hasta la fantasía, siendo esta última caracterizada durante mucho tiempo por Raudy Torres, según comentó Yanilsa Cruz, gestora cultural en la Alcaldía de Santiago.

Sus inicios

Monumento a la Paz de Trujillo, fue el primer nombre de este patrimonio, construido por órdenes del dictador, en honor a su persona. Por ser en su honor, tenía la intención de colocar en la cúspide de éste, una imagen suya, de tamaño natural, construida en mármol, pero en ese momento no existían las condiciones para realizar esta solicitud. No obstante, se colocaron dos imágenes de él en la Platea, más esto no fue del agrado del tirano, comentó el historiador, Juan Zapata.

Cambios

Después del ajusticiamiento de Trujillo en 1961, este monumento pasó a honrar a los Héroes de la Restauración de la República, aquella gran hazaña patriótica realizada por el pueblo dominicano entre 1863 y 1865, contra los colonialistas españoles y los dominicanos que les sirvieron.

Pese a tanto tiempo transcurrido, este patrimonio nacional no había sido inaugurado, sino hasta 2007, después de una reestructuración y remodelación por el gobierno del entonces presidente Leonel Fernández.

José M. Antuñano, actual gobernador, indicó que, el Monumento a los Héroes de la Restauración, después de su inauguración, pasa a formar parte del Ministerio de Cultura, gestado por la Dirección Nacional de Museos, por ser éste un patrimonio e ícono nacional.

En el área exterior del monumento, se encuentran diferentes símbolos de la Ciudad Corazón. Además, se encuentran las plazoletas temáticas.

En su entrada principal, da la bienvenida a quienes llegan a este centro la estatua del general Gregorio Luperón, defensor de la gesta Restauradora.

En el interior de la estructura física están hábiles cuatro niveles, donde se resume la historia de la Guerra Restauradora; y un quinto nivel, que resalta la cultura, el folclore y se puede visualizar la ciudad de Santiago, así como sus alrededores desde allí. En la cúspide, se encuentra el Ángel de la Paz, con los brazos abiertos, en señal de protección a este pueblo.

Antuñano señaló que, este museo cuenta con una biblioteca donde se invita a los estudiantes para recibir charlas temáticas y proyección de documentales, puesto que cada mes existe un personaje patriótico o una efeméride que resaltar; este proyecto va de la mano con la Comisión Permanente de Efemérides Patrias.