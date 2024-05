Ciudadano denuncia que no pudo votar por aparecer empadronado en EE.UU.

Un ciudadano dominicano denunció que no pudo cumplir con su deber de ejercer el voto, debido a que en el recinto le informaron que está empadronado en Estados Unidos; sin embargo, aseguró que nunca ha vivido en esa nación.

Félix Martínez afirmó que esta misma situación le pasó a su esposa, pero que nunca han residido en Estados Unidos y solo cuentan con una visa de paseo.

Martínez sostuvo que al llegar al recinto electoral le informaron que estaba inhabilitado para votar en suelo dominicano porque está empadronado en Estados Unidos.

Video Dominicano denuncia que no pudo votar



“Dizque yo estoy empadronado en Estados Unidos, yo no vivo en Estados Unidos, yo he ido varias veces de paseo, duré 10 años sin ir. Hace dos años que fui, nunca le he dado esa cédula a nadie”, expresó.

De igual forma, indicó que nunca ha estado por más de 15 días en suelo estadounidense.