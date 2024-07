Villalona: “El Panam va con o sin recursos”

Aun sin dinero, tampoco hay preocupación. Así de determinado es Rafael Villalona Calero, quien preside el Comité Organizador del XVII Campeonato Panamericano de Voleibol Masculino.

Los recursos para el montaje de ese torneo no han aparecido, y están sólo a días para su apertura. El equipo que lo organiza tiene un gran reto por delante, y decidieron asumirlo “con o sin dinero”.

“Yo te puedo afirmar que los recursos van aparecer, y si no aparecen de igual modo quedará bien porque es la República Dominicana que está en juego, no es el voleibol, es un país. Aquí hay personas que han hecho un trabajo por meses, que ya tienen un acuerdo con nosotros y nada de esto se puede echar para atrás”, aseveró el presidente del Comité Organizador a cargo de montar ese certamen, Rafael Villalona Calero, durante una edición del Café Deportivo de este diario la tarde del pasado jueves.

La premura por los recursos se debe a que este torneo será inaugurado en unos días. Tan cerca como el próximo domingo 14 será la ceremonia inaugural de ese evento, que suma puntos en el ranking mundial, y los organizadores todavía están en el limbo con el dinero para cubrirlo.

El Palacio del Voleibol, Ricardo Gioriver Arias, será el sitio donde se efectuarán las competencias, que tendrán inicio desde el próximo domingo, hasta el domingo 21.

A la espera

El dilatado dirigente destacó que se han tocado puertas, a entidades públicas y privadas, y todavía están a la espera de respuestas. Añadió que tiene promesas de algunas instituciones privadas pero que no están seguras.

“Me he acercado a casi todos mis amigos y no he recibido respuestas, sin embargo, eso no nos impide a realizar un evento del éxito que nosotros estamos esperando. Aunque tenga que subir y bajar el Pico Duarte este torneo debe de quedar bien. Yo no me puedo dar el lujo de fracasar en un campeonato de este tipo”, añadió Villalona, quien también es miembro permanente del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.

Sobre el atraso en el apoyo, Villalona Calero explicó que la escogencia de la sede para el torneo fue tardía, y que eso complicó el acercamiento temprano a las entidades públicas.

Para el montaje de este evento están previstos una inversión de 14 millones de pesos.

En ese monto está cubierto el alojamiento de los atletas, por decisión de la federación internacional de ese deporte, deben albergarse en un hotel cerca del área de competencias.

Los 210 de voleibolistas, divididos entre 10 países, se quedarán en el Hotel Dominican Fiestas, ubicado en la calle Cibao Oeste de Santo Domingo.

Los precios

Este certamen tiene una particularidad y es que el recién terminado evento de volley, el Final Six, sirvió como un puente de promoción para el Campeonato Panamericano de Voleibol Masculino.

Sin embargo, los organizadores decidieron colocar las entradas a un precio módico para quienes se animen a apoyar el evento, puedan ingresar sin muchos reparos.

Las boletas en la regular se venderán a 200 pesos, mientras que en la fase de eliminación serán a 300.

“La intención es ver el Gioriver lleno. Que los familiares de esos deportistas puedan ir y disfrutar de su gente”, destacó Villalona Calero, quien fue también miembro del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano.