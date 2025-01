Keys sorprende a la 2 veces campeona Sabalenka en la final femenina

Cuando Madison Keys entró al Rod Laver Arena a las 7:37 p.m. del sábado por la noche antes de la final del Abierto de Australia, pasó por delante de la Copa Conmemorativa Daphne Akhurst, el trofeo que se otorga a la campeona femenina y fue colocada en un pedestal cerca de la entrada a la cancha.

Keys no se detuvo. No me detuve a mirar. Ese pedazo de hardware se colocó cerca de la red para el lanzamiento de la moneda antes del partido, tan cerca como puede estar de donde estaba parado el estadounidense. Lo suficientemente cerca como para tocarlo. Lo suficientemente cerca como para sentirse real. También estaba su oponente, la número 1 del ranking Aryna Sabalenka, dos veces campeona defensora en Melbourne Park, que no se lo pondría fácil en esta noche fresca y ventosa.

Exactamente dos horas y media, y una victoria por 6-3, 2-6, 7-5 sobre Sabalenka, estaba Keys, sonriendo con la sonrisa más amplia mientras sostenía ese trofeo de plata con ambas manos, campeona de Grand Slam por primera vez a los 29 años. Keys era considerada una futura estrella antes de ser una adolescente, y esta fue su segunda oportunidad de jugar por un título de Grand Slam: la primera terminó en una derrota desigual en el Abierto de Estados Unidos de 2017, una experiencia que le enseñó que tendría que ser capaz de jugar a pesar de los nervios.

Fue solo después de aceptar que nunca podría capturar un título de Grand Slam, y que estaría bien con eso, un cambio que llegó después de años de terapia, que Keys realmente llegó allí.

"Desde muy joven, sentí que si nunca hubiera ganado un Grand Slam, no habría estado a la altura de lo que la gente pensaba que debería haber sido. Fue una carga bastante pesada de llevar", dijo Keys, quien llegó a su primera semifinal de Grand Slam hace una década en Australia.

"Así que finalmente llegué al punto en el que estaba orgulloso de mí mismo y orgulloso de mi carrera, con o sin un Grand Slam. Finalmente llegué al punto en el que estaba bien si no sucedía. No lo necesitaba para sentir que tenía una buena carrera o que merecía que se hablara de mí como una gran tenista", dijo. "Siento que finalmente dejar de lado ese tipo de charla interna que acababa de darme la capacidad de salir y jugar un tenis realmente bueno para ganar un Grand Slam".

Claro que sí. Keys, nacida en Illinois y ahora radicada en Florida, es la mujer de mayor edad en convertirse en campeona de Grand Slam por primera vez desde Flavia Pennetta, quien tenía 33 años en el Abierto de Estados Unidos de 2015. Esta fue la 46ª aparición en un Grand Slam para Keys, la tercera mayor cantidad antes de ganar un título de Grand Slam femenino, solo detrás de los 49 de Pennetta y los 47 de Marion Bartoli cuando ganó Wimbledon en 2013.

Keys tampoco tomó un camino fácil.

Antes de esta victoria en tres sets llegó una contra la No. 2 Iga Swiatek en las semifinales, salvando un punto de partido en el camino. Desde Serena Williams en 2005, una jugadora no había derrotado a las dos mejores mujeres de la WTA en Melbourne Park.

"Ganar ese partido la otra noche contra Iga fue realmente un gran obstáculo", dijo Keys. "Siempre creí que podía hacerlo, pero hacerlo de esa manera, realmente pensé después del partido que absolutamente podía ganar el sábado".

Cuando terminó, Keys se cubrió la cara con las manos y luego levantó los brazos. Pronto, estaba abrazando a su esposo, Bjorn Fratangelo, quien ha sido su entrenador desde 2023, y a otros miembros de su equipo, antes de sentarse en su banco y reírse.

Sabalenka tiró su raqueta, se cubrió la cabeza con una toalla blanca y abandonó brevemente la cancha, antes de regresar para la ceremonia posterior al partido.

"Solo necesitaba... ese tiempo para mí mismo para desconectar y olvidar y... sé respetuoso", explicó Sabalenka más tarde.

Keys rompió tres veces en el primer set, ayudada en parte por las cuatro dobles faltas de Sabalenka y 13 errores no forzados en total. Pero no pienses que esto fue simplemente un ejemplo de que Sabalenka fue su propia perdición.

Keys tenía mucho que ver con la forma en que iban las cosas.

Durante un tramo, pareció que cada tiro de la raqueta de Keys, a la que cambió antes de esta temporada, a instancias de Fratangelo, para proteger su hombro derecho a menudo lesionado y para facilitar el control de su considerable poder, estaba aterrizando precisamente donde quería.

Cerca de una esquina. En una línea. Fuera del alcance de Sabalenka, una bielorrusa de 26 años.

También fue importante la forma en que Keys, cuyo muslo izquierdo fue vendado para el partido, cubrió cada parte de la cancha, corriendo para llegar a las pelotas y enviarlas de vuelta a la red con intención.

Sabalenka, que nunca ocultó sus emociones, pateó una pelota después de conectar una volea a la red y dejó caer su raqueta después de fallar un tiro por encima de la cabeza.

Se fue al vestuario antes del segundo set, y ya sea que eso ayudara a despejar su mente o frenara el impulso de Keys, o ambos, la tez de la final pronto cambió. El porcentaje de primer servicio de Keys bajó del 86% en el primer set al 59% en el segundo. Sabalenka elevó su total ganador de cuatro en el primer set a 13 en el segundo y comenzó a acumular y convertir puntos de break.

Cuando envió un revés a la línea para forzar un error de Keys para un break y una ventaja de 2-1 en el segundo, Sabalenka sacudió su puño izquierdo y apretó los dientes. La acción en el tercer set fue apretada y tensa, sin un solo punto de quiebre hasta su último juego, cuando Keys salió adelante con un último golpe ganador de derecha.

Esto es lo cerca que estuvo esto: Keys ganó solo un punto más que Sabalenka, 92-91. Ambos terminaron con 29 tiros ganadores.

Keys tuvo que esperar este momento, sí, pero llegó.

"No siempre creí que podía volver a este punto", dijo después de beber champán en su conferencia de prensa. "Pero poder hacerlo y ganar, significa mucho para mí".