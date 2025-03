Decomisan droga y armas blancas en centros educativos de Santiago

En un operativo conjunto, la Policía Escolar y representantes del Ministerio Público llevaron a cabo allanamientos en varios centros educativos de la ciudad de Santiago, con el objetivo de incautar sustancias controladas, armas blancas y otros objetos indebidos que son ingresados al interior de las escuelas por los estudiantes.

Los operativos se realizaron en el Politécnico Ulises Francisco Espaillat (UFE) y en la Escuela de La Herradura. Durante las requisas, se incautó una sustancia controlada a un estudiante menor de edad, así como diversas armas blancas, dispositivos de vapeo y otros objetos prohibidos.

Como resultado, fueron detenidos varios estudiantes de entre 14 y 16 años, quienes serán sometidos a un proceso de revisión y posteriormente serán procesados ante el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes.

Durante estas acciones, algunos padres y madres de los estudiantes se presentaron en los centros educativos para informarse sobre lo ocurrido. Una de ellas, identificada como Joselín Tejada, expresó: "Me dicen que encontraron armas blancas y eso no está bien. Lo que no veo correcto es que esposaran a algunos niños; esa no es la forma de actuar".

Como consecuencia de las requisas, la dirección del Politécnico Ulises Francisco Espaillat suspendió las clases.

La Policía Escolar contó con el apoyo de agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Dirección Cibao Central. Uno de los estudiantes, impactado por el operativo, tuvo que recibir atención médica del sistema de emergencia 911.