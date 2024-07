Nadal se recupera de un traspié y vence a Norrie para avanzar a la tercera ronda en Nordea

Rafael Nadal se recuperó tras un traspié un déficit de 4-1 en el segundo set para superar al quinto sembrado Cameron Norrie 6-4, 6-4 en la segunda ronda del Abierto Nordea el jueves.

Nadal se cayó en el primer game del segundo set al intentar deslizarse en la arcilla y necesitó de tratamiento en algunos rasguños ensangrentados. Posteriormente se colocó abajo un break antes de llevarse los últimos cinco games del encuentro para alcanzar los cuartos de final desde enero.

“Una gran sensación, ha pasado un tiempo desde que jugué por última vez en la Gira en Roland Garros y tuve la oportunidad de enfrentar a un gran jugador como lo es Cameron”, indicó Nadal. “Es parte del trayecto. No he competido seguido, entonces duelos como los de hoy me ayudan y mantener la presión sobre el rival todo el partido era algo en lo que necesitaba mejorar por que no he jugado suficiente”.

Nadal disputa el torneo en Suecia por primera vez desde que ganó el título a los 19 años e el 2005 como parte de su preparación para la arcilla de los Juegos Olímpicos en Roland Garros.

Venció en la primera ronda el martes a Leo Borg, hijo de la leyenda sueca del tenis Bjorn Borg. Ese fue su primer encuentro individual desde que perdió en la primera ronda del Abierto de Francia ante Alexander Zverev. El lunes se unió a Casper Ruud para la primera ronda del dobles.

Nadal, de 38 años se saltó Wimbledon debido a que quería cambiar a superficie de césped y luego de vuelta a la arcilla para evitar una lesión. Ha estado lidiando con lesiones de cadera y abdominales el último año y medio.