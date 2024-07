Carlos Alcaraz y Jannik Sinner alcanzan los cuartos de final de Wimbledon

Allí estaba Carlos Alcaraz, de espaldas en una línea de fondo debajo del palco real, tomando asiento brevemente en el césped después de hacer los splits cuando se resbaló mientras corría para golpear un golpe de derecha durante su partido de cuarta ronda el domingo

¿Y ahora qué? ¿Renunciar al punto y prepararse para el siguiente? Ja. No este chico. Alcaraz se puso de pie, corrió hacia su izquierda para llegar a un revés abierto en el callejón de dobles, luego corrió hacia adelante para alcanzar un tiro corto y, finalmente, vio a su oponente enviar una volea larga.

Eso permitió a Alcaraz reclamar el segundo set de lo que se convertiría en una victoria por 6-3, 6-4, 1-6, 7-5 contra el sembrado No. 16 Ugo Humbert en la cancha central. El campeón defensor en el All England Club celebró el momento levantando su dedo índice derecho en un gesto de "No. 1" y gritando "¡Vamos!" mientras miles de espectadores se levantaban para saludarlo.

El español de 21 años se está acostumbrando a convertir lo imposible en posible, descubriendo formas de ganar puntos que muchos otros jugadores concederían y, en el panorama general, abriendo nuevos caminos una y otra vez. Ha sido el primer adolescente en alcanzar el No. 1 en el ranking ATP, y el campeonato del Abierto de Francia del mes pasado lo convirtió en el hombre más joven en ganar títulos de Grand Slam en tres superficies: canchas duras, de césped y tierra batida.

Cuando se le preguntó durante su entrevista en la cancha cómo describiría la notable secuencia contra Humbert, Alcaraz ofreció una gran sonrisa y respondió: "Increíble, supongo. Solo trato de luchar cada punto, cada pelota. No importa en qué parte de la cancha".

Increíble, tal vez, pero ciertamente no sin precedentes. Para él, al menos. Más tarde, en su conferencia de prensa, recordó haber hecho ese mismo tipo de recuperación de una caída durante su maratón de emoción por minuto contra su rival Jannik Sinner en el Abierto de Estados Unidos de 2022, un torneo que Alcaraz ganó finalmente.

"Creo", dijo Alcaraz, "que puedo llegar a todas las pelotas".

Hay una posible revancha contra Sinner, número 1 del ranking, que se avecina en las semifinales. Cada uno solo necesita ganar una vez más para llegar allí. En los cuartos de final del martes, Alcaraz se enfrentará al No. 12 Tommy Paul o Roberto Bautista Agut, y Sinner se enfrentará al campeón del Abierto de Estados Unidos de 2021, Daniil Medvedev.

Sinner fue eliminado en las semifinales de Wimbledon del año pasado por Novak Djokovic, quien luego perdió ante Alcaraz en una final de cinco sets.

Sinner ganó su primer título de Grand Slam en el Abierto de Australia en enero, y avanzó el domingo con una victoria por 6-2, 6-4, 7-6 (9) contra el No. 14 Ben Shelton, rompiendo el saque del zurdo cuatro veces, el mismo número total de quiebres que otros habían logrado contra el estadounidense de 21 años a lo largo de 15 sets al comenzar el día.

Al igual que Alcaraz, Sinner es capaz de hacer magia improvisada con la raqueta, como demostró en el tercer set, llevando su raqueta alrededor de su espalda en la línea de fondo y lanzando un tiro entre las piernas que siguió con un pase ganador.

"No soy el tipo de jugador que tiene muchos tiros con truco. Pero en este caso, seguía siendo el tiro más fácil. No tenía espacio para ir a la derecha y a la izquierda", dijo Sinner, calificándolo como un "golpe de suerte".

Medvedev siguió adelante cuando Grigor Dimitrov dejó de jugar debido a una lesión en la pierna en el primer set.

Hubo otro retiro a mitad de partido en un partido de cuarta ronda femenino: la subcampeona del Abierto de Estados Unidos de 2017, Madison Keys, se lastimó la pierna, tomó un tiempo muerto médico y luego trató brevemente de continuar. Pero se estaba secando las lágrimas mientras caminaba hacia la red cuando decidió que tenía que abandonar con 5-5 en el tercer set contra Jasmine Paolini, quien fue finalista en el Abierto de Francia de este año.

"Lo siento mucho por ella. Terminar el partido así, es malo. ¿Qué puedo decir?" Dijo Paolini. "Me siento un poco feliz, pero también triste por ella. No es fácil ganar así".

Paolini se enfrentará a la actual campeona del Abierto de Estados Unidos, Coco Gauff, o a la número 19 Emma Navarro, que tenían previsto jugar el partido final del domingo en el estadio principal.

El otro partido de cuartos de final femenino establecido el domingo es Lulu Sun contra Donna Vekic. Sun eliminó a la campeona del Abierto de Estados Unidos de 2021, Emma Raducanu, por 6-2, 5-7, 6-2 para convertirse en la primera mujer en superar la fase previa y llegar a los cuartos de final de Wimbledon desde 2010, y la primera mujer de Nueva Zelanda en llegar tan lejos en el All England Club en la era Open, que comenzó en 1968.

Vekic cayó de rodillas en la cancha No. 2 después de superar a Paula Badosa 6-2, 1-6, 6-4 en un partido interrumpido por tres retrasos por lluvia para llegar a sus primeros cuartos de final en el evento sobre césped en 10 apariciones.

"Me siento", dijo Vekic, un croata de 28 años, "como si estuviera viviendo mi sueño".