Djokovic supera a Cerundolo e impone récord en un Grand Slam

Novak Djokovic sufrió molestias en su rodilla derecha, luego se encontró perdiendo un set y un break, antes de hacer lo que tan bien sabe hacer: remontar para vencer al No. 23 Francisco Cerundolo 6-1, 5-7, 3. -6, 7-5, 6-3 en la cuarta ronda del Abierto de Francia el lunes para su victoria número 370 en un partido de Grand Slam.

Djokovic, el campeón defensor de Roland Garros , rompió un empate con Roger Federer en la mayor cantidad de victorias en torneos importantes, y también en la mayor cantidad de cuartos de final de Slam para un hombre al alcanzar el puesto 59 de su carrera.

Y Djokovic, número uno del mundo, lo hizo como lo ha hecho tantas veces a lo largo de sus años de dominio y 24 trofeos importantes, dando la vuelta a una contienda después de ir perdiendo (adelante, pregúntale a Federer sobre cómo mantener puntos de partido contra él) y emergiendo cuando la tensión es mayor. Esta victoria en más de cuatro horas y media significa que Djokovic ahora tiene marca de 40-11 en quintos sets a lo largo de su carrera; Si comparamos eso con la marca de 1-3 de Cerundolo, el resultado no debería sorprender a nadie.

“Estaba”, dijo Djokovic, “tal vez a tres o cuatro puntos de perder este partido”.

Para Djokovic, esta fue la segunda salida consecutiva que duró más de 4 horas, que se quedó atrás 2-1 en sets y que ganó en cinco. En la tercera ronda, superó al No. 30 Lorenzo Musetti, un italiano de 22 años, y terminó el domingo después de las 3 am, el último resultado en la historia del Abierto de Francia.

“¿Cómo encontré la manera de volver a ganar? No sé. La única explicación que tengo sois vosotros”, dijo Djokovic a la multitud. "Gracias."

Contra Cerundolo, un argentino de 25 años que intentaba llegar a sus primeros cuartos de final de Grand Slam, Djokovic, de 37 años, utilizó todas sus habilidades, experiencia y capacidad para adaptarse sobre la marcha. Salió adelante, en parte, jugando más agresivamente y poniendo velocidad adicional en sus golpes de fondo, mientras lidiaba con lo que le pasaba a su rodilla.

Djokovic perdía 4-2 en el cuarto set, pero se recuperó a partir de ahí.

Con 2-1 en el crisol del quinto set, los pies de Djokovic cedieron mientras perseguía una pelota a su derecha, y rodó por el suelo, manchando de óxido sus pantalones cortos blancos, su camiseta roja y partes de sus brazos y piernas. -arcilla coloreada. Mientras caminaba hacia la banca para tomar una botella de agua para ayudar a limpiar, expresó su opinión a cualquiera que quisiera escucharlo, renovando una queja anterior sobre querer que se barriera la cancha para mejorar la tracción.

“Bien hecho, supervisor y todos”, dijo Djokovic, con la voz llena de sarcasmo. "No es nada resbaladizo".

Sin embargo, estuvo bien en 3-3 en ese set, cuando se estiró y se deslizó, haciendo los splits, mientras de alguna manera colocaba su raqueta sobre la pelota para una volea que le permitiera ganar un punto. Con el pecho en el suelo, Djokovic extendió ambos brazos, imitando un avión, y sonrió.

Las primeras señales de problemas llegaron mucho antes, en el segundo set, cuando Djokovic empezó a flexionar su pierna derecha. Se tomó un tiempo de espera médico y se acostó sobre una toalla colocada en la banca, donde un entrenador le masajeó la rodilla y luego hizo que Djokovic se volviera boca abajo para trabajar en su tendón de la corva.

Djokovic hizo una mueca cuando le manipularon la pierna derecha, una escena que se repitió en cambios posteriores.

Durante el juego, Djokovic tropezó ocasionalmente. O cojeaba un poco. Después de algunos puntos más largos, se apoyaba en la raqueta o se doblaba por la cintura y se apoyaba con las manos en las rodillas o se agachaba.

Cuando falló un revés que le permitió a Cerundolo aprovechar un punto de quiebre por primera vez en 13 intentos, Djokovic cedió el segundo set. Pronto, estaba ante un hoyo de dos sets a uno. Y poco después, perdía 4-2 en el cuarto.

Otro atleta podría acobardarse. No Djokovic.

Su oponente de cuartos de final el miércoles será el dos veces subcampeón del Abierto de Francia, Casper Ruud, o el número 12, Taylor Fritz. El otro enfrentamiento masculino ese día será el del No. 11 Alex de Miñaur contra el No. 4 Alexander Zverev o el No. 13 Holger Rune.

El lunes, de Miñaur derrotó al No. 5 Daniil Medvedev 4-6, 6-2, 6-1, 6-3 para convertirse en el primer australiano en los cuartos de final del Abierto de Francia desde Lleyton Hewitt en 2004.

Con temperaturas en París que superan los 20 grados Celsius (70 grados Fahrenheit) después de un torneo lleno de temperaturas más frías y mucha lluvia, Djokovic vs. Cerundolo se jugó con el techo retráctil de la cancha Philippe Chatrier abierto. El cielo azul finalmente era visible.

La remontada de Djokovic realmente comenzó con 4-3 en el cuarto, cuando golpeó a un ganador para ganar un punto de quiebre (sin mencionar los rugidos de las gradas) y convirtió cuando Cerundolo anotó un tiro. Djokovic agitó su raqueta por encima de su cabeza y sonó un canto de su apodo de dos sílabas: “¡No-le! ¡No-le!”

Ahora era un partido.

Intercambiaron quiebres tempranos en el quinto, pero a partir de 3-3, Djokovic se impuso y rompió para tomar ventaja de 5-3 con un golpe de derecha ganador que aterrizó justo en la línea de fondo, tan cerca de quedar fuera que la jueza de silla Aurélie Tourte salió de allí. su posición para comprobarlo.

Djokovic llegó a París con apenas un récord de 14-6 en 2024 y ni una sola aparición en una final de torneo, y mucho menos un título. Dijo que se sentía así: “Bajas expectativas y grandes esperanzas”.

Ha estado viviendo al límite durante la primera mitad del Abierto de Francia (sus dos últimos partidos requirieron 9 horas y 8 minutos repartidos en 10 sets), pero nadie ha sido tan bueno como Djokovic cuando llega el momento del Grand Slam.