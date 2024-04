Garbiñe Muguruza anuncia su retiro los 30 años tras ganar un par de títulos de Grand Slam

La dos veces campeona de un major, la española Garbiñe Muguruza, quien nació en Venezuela, anunció su retiro del tenis profesional a los 30 años tras un largo periodo fuera de la cancha.

“Siento que ha llegado el momento de retirarme y abrir este nuevo capítulo de mi vida”, dijo el sábado la exnúmero uno del mundo e conferencia de prensa en Madrid. “Quiero estar con la familia, con mis amigos, casarme y tener un perro”.

Muguruza venció a Serena Williams en la final del Abierto de Francia 2016 y a Venus Williams en la final de Wimbledon un año después y con lo que se convirtió en la única tenista que supera a las hermanas Williams por el duelo por el título de un Grand Slam.

La española tiene 10 títulos en su carrera y fue finalista en Wimbledon 2015 y el Abierto de Australia 2020. Ganó 25 millones de dólares en premios —13ma en la lista de todos los tiempos— y con un récord de 449 victorias y 238 derrotas.

Su última victoria importante fue en las Finales de la WTA en el 2021.

Muguruza no ha jugado desde enero 2023. En abril del año pasado anunció que extendería su sabático y dijo que “me hacía falta parar y descansar, y ver cómo me sentía y esta ha sido la respuesta”.

Nacida en Caracas y de padre español y madre venezolano, Muguruza se mudó a Barcelona cuando era niña para continuar entrenando tenis. Se convirtió en la primera española en levantar un trofeo de Grand Slam desde Arantxa Sánchez Vicario en el Abierto de Francia 1998.

“He tenido una historia buenísima en el tenis. Todos soñamos con ganar ‘grandes’, llegar a la cima, ser ‘maestra’, son muchos sueños que tenía de niña, pero lo de hacer historia no lo entiendo bien, no sé si es ganar 25 ‘grandes’, que sabía que no iba a pasar. Sé que he hecho mi historia que ha sido fantástica”, recalcó.