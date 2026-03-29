Cotuí honra trayectoria deportiva de Fabio de León Sánchez

En un acto de reconocimiento al mérito deportivo y al compromiso comunitario, la Sala Capitular del municipio de Cotuí aprobó la resolución que designa con el nombre de “Corredor Deportivo Fabio De León (Fabito)” la calle que conecta el estadio municipal con el play de fútbol, espacio que actualmente funciona como vía peatonal para atletas, deportistas y ciudadanos.

La iniciativa fue presentada por el regidor Persio Sánchez y recibió el respaldo de los concejales municipales, quienes valoraron la amplia trayectoria de Fabio De León Sánchez como uno de los dirigentes deportivos más influyentes de la provincia Sánchez Ramírez y un referente del deporte organizado en la República Dominicana.

Actualmente se desempeña como gerente general de selecciones de la Federación Dominicana de Softbol, entidad en la que ha desarrollado una sólida carrera dirigencial, ocupando durante varios períodos el cargo de primer vicepresidente técnico, desde donde contribuyó significativamente al fortalecimiento estructural, organizativo y competitivo del softbol dominicano

Participa activamente en la planificación y preparación de las selecciones nacionales que han representado al país en importantes compromisos internacionales.

Su labor dentro del movimiento deportivo dominicano ha trascendido el ámbito local, participando activamente en procesos organizativos y delegaciones que han representado al país en eventos internacionales, consolidándose como un dirigente con visión estratégica, capacidad gerencial y reconocido liderazgo tanto a nivel nacional como internacional.

El reconocimiento resalta décadas de trabajo continuo de De León Sánchez a favor del desarrollo deportivo, impulsando disciplinas como el softbol, el béisbol y otras actividades recreativas que han servido como herramientas de integración social, formación en valores y prevención para la juventud.

A lo largo de su carrera, Fabio De León Sánchez ha demostrado una firme vocación de servicio, liderando la organización de torneos locales y regionales, apoyando la formación de nuevos talentos y promoviendo mejoras en infraestructuras deportivas que hoy constituyen espacios fundamentales para la recreación y la sana convivencia comunitaria.

Diversos sectores deportivos destacan en De León cualidades como la disciplina, el trabajo constante, la cercanía con los atletas y su compromiso permanente con el crecimiento del deporte como instrumento de transformación social.

Con la aprobación de esta resolución, la Sala Capitular de Cotuí deja establecido un homenaje permanente a una figura emblemática del deporte, cuyo legado queda inmortalizado en un espacio que simboliza la actividad física, la unidad comunitaria y la promoción de estilos de vida saludables.

El Corredor Deportivo Fabio De León (Fabito) pasa a formar parte del patrimonio deportivo y social del municipio, reconociendo a un dirigente que ha dedicado su vida a impulsar el deporte dominicano y a abrir oportunidades para nuevas generaciones de atletas.