Monte Plata y Santiago ganan primera edición del Dominican Series de Taekwondo

El Pabellón de Esgrima del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte recibió el Dominican Series de Taekwondo 2026.

La provincia de Monte Plata se alzó con el dominio absoluto en la modalidad de Kyorugí (combate), mientras que Santiago y Hato Mayor compartieron los máximos honores en Poomsae.

La delegación de Monte Plata reafirmó su hegemonía en el combate al obtener el primer lugar general con un acumulado de 124 puntos, producto de 14 medallas de oro, 6 de plata y 8 de bronce.

El podio final de Kyorugí quedó conformado de la siguiente manera:

1er Lugar: Monte Plata (28 medallas totales / 124 puntos); 2do lugar, : Distrito Nacional (25 medallas totales / 65 puntos); 3er lugar,,Provincia Santo Domingo (18 medallas totales / 54 puntos).

La categoría Superior Masculino brindó combates de alto nivel.

En los +87 kg, el olímpico Moisés Hernández (San Juan) se impuso ante Carlos Feliz.

Por su parte, Bernardo Pie (Monte Plata) dominó la categoría de -74 kg tras vencer a Luis Díaz.

Otros ganadores destacados en Kyorugí fueron: Wander González (Monte Plata) en -68 kg.;

Gristofhel Reyes (Monte Plata) en -58 kg.; Nahomy Victor (Monte Plata) en -53 kg Femenino; Karla Rodríguez (La Romana) en -67 kg Femenino; Vanessa Lara (La Romana) en -49 kg Femenino.; Andrialis Bonilla (Santiago) en -57 kg Femenino.

En la modalidad de Poomsae (formas) se produjo un empate en el primer lugar entre las provincias de Santiago y Hato Mayor, dejando a la Provincia Santo Domingo con el segundo puesto. Los atletas más valiosos en esta disciplina fueron Joel David Vilorio Peguero (Hato Mayor) en la rama masculina y Karla Ramos Jesurum (Provincia Santo Domingo) en la femenina.

El certamen también sirvió de plataforma para el talento emergente, destacando victorias infantiles y cadetes de atletas como Frenly Aquino (Monte Plata), Gabriela Simó (Distrito Nacional) y Melvin Medina (Prov. Santo Domingo), entre otros.