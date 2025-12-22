Construcción centro deportivo y comunitario inicia en Manabao

El Consejo de Apoyo a Jarabacoa (Coaja) entregó un cheque de RD$7,844,057.24 al ingeniero Lenin Herrera como primera partida para la construcción de una cancha de voleibol, baloncesto y usos múltiples comunitarios en el distrito municipal de Manabao,

José A. Tejeda, presidente de Coaja, hizo la entrega y dijo que la instalación -proyectada para estar lista en un cuatrimestre- tendrá un costo total de RD$19,000,000.00.

Tejeda informó que el proyecto es financiado por el gobierno central y agradeció al ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista y al viceministro Ronald Sánchez las gestiones para materializar este apoyo.

Se trata, resaltó Tejeda, de una obra que contribuirá al desarrollo deportivo, social y cultural de la comunidad de Manabao, la cual, según el viceministro Sánchez, "ha sido favorecida con importantes aportes gubernamentales, incluyendo camiones recolectores de desechos y unidades para el cuerpo de Bomberos".

En el acto estuvieron presentes Guarionex Molina y Andrés Dilonex, directivos de Coaja, el director del distrito municipal de Manabao, Anyolino Fernández, la diputada Gabriela Abreu; el subdirector del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), Luis Valdez y la directora de la Escuela Forestal, Joselyn Durán.